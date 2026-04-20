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保守與積極型投資人怎麼存？不敗教主推「00878+00922」黃金組合…用股息養市值股

聯合新聞網／ 不敗教主 陳重銘
不敗教主建議投資人可將00878與00922搭配成高股息加市值的黃金組合，完美兼顧股利護身與台積電成長動能。記者許正宏／攝影
不敗教主建議投資人可將00878與00922搭配成高股息加市值的黃金組合，完美兼顧股利護身與台積電成長動能。記者許正宏／攝影

外資也搶進高股息ETF，可以看出在股市大波動時，有股利護身還是很迷人的！

外資昨日ETF買超張數排名，第一名為國泰永續高股息（00878），買超5萬7,645張；第二名、群益台灣精選高息（00919），買超2萬5,066張；第三名、國泰台灣領袖50（00922），買超9,207張；第四名、大華優利高填息30（00918），買超8,859張；第五名、主動群益美國增長（00997A），買超6,095張。

高股息跟市值型ETF，最大的差別還是台積電，市值型都有台積電，高息型很少有台積電。

台積電目前佔大盤45%，今年獲利持續看好，所以是投資人的標配。

高股息+市值型，這個投資組合會比較均衡。例如同樣是國泰投信，00878+00922，就可以搭配成一組！

保守型的投資人，可以先存00878到你要的張數，再用股利幫你存00922。

積極型的投資人，可以先存00922，然後再存00878。

投資不難，難在有紀律的堅持。

只要你肯加入不敗教，節約省錢不敗家，含淚努力存股票。

將來的你，會感謝現在的你喔；加油！

◎感謝 不敗教主-陳重銘 授權改寫（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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