快訊

亡妹遺產到手姊急拋繼承…銀行追債受阻提告 法院認定「拋棄無效」

MLB／再飆好投！鄧愷威2局賞3K 防禦率降到「1字頭」

聽新聞
0:00 / 0:00

00878重返24元！存股哥預估本季配息上看0.47元：去年一堆人說股價回不到23塊

聯合新聞網／ 槓桿存股哥
存股哥開心分享持有210張00878的豐厚戰果，不僅喜迎股價重返24元，更樂觀預估本季配息有望加碼，單季將爽領近10萬元股息。本報資料照片
存股哥開心分享持有210張00878的豐厚戰果，不僅喜迎股價重返24元，更樂觀預估本季配息有望加碼，單季將爽領近10萬元股息。本報資料照片

＊原文發文時間為4月17日

國泰永續高股息（00878）再次突破24元！4/17收盤價24.06，距離上一次出現24塊已經是2/25，而且當時收盤剛好24塊，之後就遇到3月暴漲暴跌震盪了整個月，不過沒有關係，大師兄回來了！

目前收益平準金0.41、資本平準金8.87，上一季配息0.42的除息參考價是23.58，如果要升息的話其實很有機會，個人認為本季有可能會配在0.45-0.47之間，年化預估殖利率大約壓在7.5%上下。

我現在持有210張00878，成本均價20.27，帳面報酬$795,900（18.7%），如果照自己預期升息，那本季股息預估會落在$94,500-$98,700之間，除了是過去新高之外，也有機會首次突破單季9萬。

存00878這5年多來它一直是我的現金流主力來源，在過去幾年遇到的股災、降息、回檔，00878都能展現相當穩定的配息能力，過去這5年多我的領息總額達$718,430，加上本季配息應該可以突破80萬。

存股其實比的就是誰更有耐心，看誰更願意在股價、配息不好的時候繼續存下去，記得去年一堆人跟我說00878股價回不到23，在我看來這才是累積張數的大好機會，現在來看市場給我的回報確實相當豐厚。

◎感謝 槓桿存股哥 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00878國泰永續高股息 季配息 ETF

延伸閱讀

台股周線連二紅 法人：外資全面上調目標價 台積電進入高標準時代

台積電股價衝3000元？4年漲價計畫能解除「台海折價魔咒」嗎

台積電股價衝3000元？4年漲價計畫能解除「台海折價魔咒」嗎

中東又掀波瀾 台股戒備…預期回檔空間有限

相關新聞

每月3萬存股買房！全押0050大賺近千萬…為何「只看報酬率」不一定對？

在存股投資中，選擇全壓0050的某B雖最終資產達962萬，但面對2022年近19%的帳面跌幅，心理考驗頗重；而某A的分散投資策略則讓其資產更穩健，僅跌4%。投資策略不僅影響報酬率，還關乎心理承受能力。

存0056跟做台積電波段大不同！看懂「殖利率」與「賺價差」的核心差異

0056的買進價格對獲利影響重大，低價入手者殖利率更高。短期波段操作可不受持有成本限制，重點在於掌握進出時機。

保守與積極型投資人怎麼存？不敗教主推「00878+00922」黃金組合…用股息養市值股

外資搶進高股息ETF，國泰永續高股息（00878）買超5.7萬張，成為投資熱點。保守投資人可用股息存市值型ETF（00922），積極型則可反向操作，創造均衡投資組合。持續堅持投資紀律，未來將獲益。

00878重返24元！存股哥預估本季配息上看0.47元：去年一堆人說股價回不到23塊

國泰永續高股息（00878）股價再度突破24元，4月17日收盤報24.06元，吸引投資者關注。預估本季配息介於$94,500-$98,700，年化殖利率約7.5%。過去5年間穩定的配息能力，令其成為投資者的現金流主力來源。

無畏大盤回檔…主動式台股ETF全都逆勢收紅 今年來三檔ETF漲逾五成

台股創歷史新高之後高檔震盪，但市場投資新寵14檔主動式台股ETF全數逆勢上揚打敗大盤。今年以來，這14檔ETF平均大漲35.7%，打敗大盤的27%漲幅。法人指出，靈活選股更能因應市場變化。

主動式ETF 助攻強勢族群

主動型ETF開放後，市場資金運作模式出現轉變，對台股周轉率與波動性影響備受關注。隨著主動選股與靈活調整機制導入，交易頻率與資金流動加快，短線波動加劇，市場結構與投資節奏亦出現新變化。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。