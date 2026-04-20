00878重返24元！存股哥預估本季配息上看0.47元：去年一堆人說股價回不到23塊

＊原文發文時間為4月17日

國泰永續高股息（00878）再次突破24元！4/17收盤價24.06，距離上一次出現24塊已經是2/25，而且當時收盤剛好24塊，之後就遇到3月暴漲暴跌震盪了整個月，不過沒有關係，大師兄回來了！

目前收益平準金0.41、資本平準金8.87，上一季配息0.42的除息參考價是23.58，如果要升息的話其實很有機會，個人認為本季有可能會配在0.45-0.47之間，年化預估殖利率大約壓在7.5%上下。

我現在持有210張00878，成本均價20.27，帳面報酬$795,900（18.7%），如果照自己預期升息，那本季股息預估會落在$94,500-$98,700之間，除了是過去新高之外，也有機會首次突破單季9萬。

存00878這5年多來它一直是我的現金流主力來源，在過去幾年遇到的股災、降息、回檔，00878都能展現相當穩定的配息能力，過去這5年多我的領息總額達$718,430，加上本季配息應該可以突破80萬。

存股其實比的就是誰更有耐心，看誰更願意在股價、配息不好的時候繼續存下去，記得去年一堆人跟我說00878股價回不到23，在我看來這才是累積張數的大好機會，現在來看市場給我的回報確實相當豐厚。

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