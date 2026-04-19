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無畏大盤回檔…主動式台股ETF全都逆勢收紅 今年來三檔ETF漲逾五成

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
台股創歷史新高之後高檔震盪，但市場投資新寵14檔主動式台股ETF全數逆勢上揚打敗大盤。圖／AI生成
台股創歷史新高之後高檔震盪，但市場投資新寵14檔主動式台股ETF全數逆勢上揚打敗大盤。圖／AI生成

台股創歷史新高之後高檔震盪，但市場投資新寵14檔主動式台股ETF全數逆勢上揚打敗大盤。今年以來，這14檔ETF平均大漲35.7%，打敗大盤的27%漲幅。法人指出，靈活選股更能因應市場變化。

台股17日下跌0.8%，終結連八紅，累計全周仍漲3.9%。大盤周五雖收黑，但14檔主動式台股ETF全都收紅，以主動群益台灣強棒（00982A）強漲3%最優，其次是掛牌不久的主動兆豐台灣豐收（00996A）漲2.8%、主動群益科技創新（00992A）漲2.4%。

今年以來，三檔主動式台股ETF漲幅都超過50%，幾乎是大盤漲幅的兩倍。這三檔ETF分別為00992A狂漲54%、主動第一金台股優（00994A）大漲 52.7%、主動統一台股增長（00981A）急漲51.4%。其中，00994A是在1月7日掛牌。

00992A經理人陳朝政表示，AI伺服器升級、光通訊規格提升、先進製程資本支出擴張，這三大主軸將帶來結構性成長機會。市場焦點放在AI相關科技產業及其供應鏈，這些領域包括電源管理、高效能運算基礎設施、半導體設備廠務工程等，具備較高的成長潛力。

00994A經理人張正中指出，台股受惠於AI需求強勁超出預期，相關供應鏈獲利持續上修，預期今年台股獲利成長逾三成。一旦中東戰爭因素排除，市場預期美國聯準會（Fed）今年仍有降息機會，有望推升台股評價向上。

至於00981A，最新規模衝到1,450億元，不但在主動式ETF中排第一，且是台股ETF第六大。這檔ETF自去年5月底上市以來，不到一年已大漲151%，績效卓越帶動資金持續流入。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 群益 台股 兆豐

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