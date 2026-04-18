主動式ETF 助攻強勢族群

主動型ETF開放後，市場資金運作模式出現轉變，對台股周轉率與波動性影響備受關注。隨著主動選股與靈活調整機制導入，交易頻率與資金流動加快，短線波動加劇，市場結構與投資節奏亦出現新變化。

主動式ETF與被動型ETF規律的季度調整不同，主動型經理人可以隨時進出，整體市場的交易節奏會變得更活絡，不再只是某些時間點才突然大幅波動，而是日常就有熱度，價格反應也會更即時。

安聯美國科技領航主動式ETF（00402A）經理人洪華珍表示，在交易層面上，周轉率確實可能提高。從台灣市場經驗來看，共同基金的周轉率普遍高於被動式 ETF，而主動式ETF的操作邏輯與共同基金更為接近。再加上主動式 ETF並不像被動型產品有固定再平衡周期，經理人可隨時調整部位，自然會提高交易頻率。

市場波動方面，洪華珍認為，市場波動度更多來自於總體與政策層面的變數，像是地緣政治、通膨變化，或是美國政治不確定性，例如川普政策的影響。

主動式ETF的確可能在行情中出現「助漲助跌」的現象，但相較於整體大環境，這類參與者的影響力仍是次要的，並不是波動的主要來源。

此外，聯邦投信行銷業務處產品協理何彥樟進一步指出，主動式ETF也會加速台股「強者恆強」的極化現象，由於主動型經理人為追求超額報酬（Alpha），資金勢必向流動性佳、具備AI等戰略題材的明星標的集中，不僅會推升優質權值股的估值溢價，更可能因經理人的「英雄所見略同」，在市場過熱時產生集體踩踏，放大盤中波動。

何彥樟分析，問題在於，當大家想法都差不多的時候，一旦市場過熱，反而容易出現同時進、也同時出的狀況，波動會被放大，甚至出現短線踩踏。

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