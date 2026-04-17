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無懼台股拉回 熱錢捧三檔主動式ETF、00981A規模率先突破1500億元大關

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導
ETF示意圖。圖／AI生成
ETF示意圖。圖／AI生成

台股加權指數17日終止創高步伐，但台股主動式ETF不僅全數都收紅且都刷新收盤新高，主動式ETF持續受到資金青睞，其中，主動統一台股增長（00981A）、主動群益科技創新（00992A）以及主動國泰動能高息（00400A）都獲得超過10億元的買盤支持。

觀察盤面上超過300檔的ETF資金流表現，主動統一台股增長是今日所有ETF中的申購第一強，第二名則是主動群益科技創新的25.58億元、第三名為主動國泰動能高息的19.51億元。

進一步檢視個別ETF表現，主動統一台股增長今日再度寫下五高紀錄，包含收盤價25.1元、成交量507,438張、成交值128.17億元、淨申購84.29億元、規模1,535.27億元，五大項目均寫下掛牌以來最佳表現，持續坐穩主動式霸主地位。

主動群益科技創新今日也寫下四紀錄，包含收盤價16.07元、成交值34.9億元、淨申購25.58億元、規模327.55億元，首次站上300億元，超車主動復華未來50（00991A）成為主動式台股ETF第三大。

至於主動國泰動能高息則寫下三高，包含收盤價11.92元、淨申購19.51億元、規模126.68億元，推升規模超越主動安聯台灣（00993A）成為主動式台股ETF第六大。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

群益 台股

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