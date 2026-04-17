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資金輪動加速…ETF橫掃人氣榜6席 聯電、富喬外資加持量價齊飆

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
ETF示意圖。圖／AI生成
ETF示意圖。圖／AI生成

台股17日受台積電（2330）法說後賣壓影響，大盤指數開高走低、終場翻黑下跌327.68點，收在36,804.34點，成交值放大至9,431億元；盤面資金轉向ETF與題材股避風，成交量榜由ETF強勢霸榜，聯電（2303）與富喬（1815）則分別在量價榜中扮演關鍵指標。

觀察成交量前十大個股，ETF占比高達6檔，成為17日盤面亮點。包括主動統一台股增長（00981A）、主動群益科技創新（00992A）、元大台灣50正2（00631L）、凱基台灣TOP50（009816）、元大台灣價值高息（00940）、國泰永續高股息（00878）全面進榜。

其中，主動統一台股增長以逾50萬張成交量奪下人氣王。其持股涵蓋台積電、台達電（2308）、智邦（2345）、奇鋐（3017）等近期強勢的PCB、散熱與網通族群，成為資金集中火力的核心標的。

個股方面，聯電17日同步搶鏡。市場傳出下半年將調漲晶圓價格，公司亦證實相關規劃，反映成本上升壓力，加上昨夜ADR強勢上漲。吸引買盤湧入，成交量衝上49.4萬張，股價盤中高見74.8元，終場收73元、漲幅6.88%，不僅貢獻大盤近20點漲點，更拿下成交量與成交值雙料亞軍。三大法人同步加碼，外資與投信分別買超5.7萬張與1.15萬張，成為17日撐盤要角。

成交值排行方面，台積電仍以799.07億元穩居冠軍，其次為聯電、聯發科（2454），電子權值股仍主導資金動向。不過，17日最吸睛個股為玻纖材料廠富喬，股價強攻漲停、收127元歷史新高，成交量同步放大至12.6萬張，外資加碼逾1.4萬張。

公司指出，高階Low Dk與Low CTE材料涉及配方、設備與製程整合，具高度技術門檻，短期供給難以快速擴張，帶動市場對其成長性的想像空間。

然而，權值龍頭台積電成為壓盤主因。法說後股價走弱，終場收在2,030元、跌至當日低點，單一個股即拖累大盤近430點。三大法人也同步賣超11,834張，包括外資擴大賣超9,383張、投信賣超2,181張、自營商賣超270張。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台積電 元大 台股

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