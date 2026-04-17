費半連12紅、再創新高 00830今日完成填息

台積電（2330）法說「利多出盡」，市場短線出現獲利了結賣壓，台積電盤下跌2.6%，加權指數回檔327點，然而，資金並未撤離台股，而是轉向以中小型股為主的上櫃市場，櫃買指數收盤續飆1.7%，續創新史新高，顯示資金動能不減。聚焦櫃買龍頭企業的中信上櫃ESG30（00928）ETF也表現亮眼，收盤突破30元大關，再創掛牌新高。

2026-04-17 15:49