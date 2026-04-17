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費半連12紅、再創新高 00830今日完成填息
美伊雙方達成停火兩周協議，台股在權值股台積電（2330）、聯發科（2454）、鴻海（2317）帶頭領漲態勢下，大盤截至16日已連漲八個交易日，17日小幅拉回。國泰投信宣布好消息，旗下兩檔熱門標的國泰費城半導體（00830）、國泰台灣領袖50（00922）已相繼填息。
半年配的國泰台灣領袖50在4月15日完成填息，花費20個交易日，連續第三次完成填息；年配的國泰費城半導體4月17日完成填息，花費54個交易日，連續第四年完成填息。
國泰投信分析，2026年半導體產業仍為全球投資的核心主軸，00830為全台唯一追蹤美國費城半導體指數ETF，而00922成分股中也有過半權重為半導體類股，皆受惠於全球半導體需求，根據SEMI國際半導體產業協會最新報告顯示，2025年全球半導體製造設備銷售總額已創下1,351億美元的新紀錄，年增長率達15%。展望2026年，隨AI應用深度滲透至終端市場，產業正以高度擴產，訂單動能有望維持暢旺。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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