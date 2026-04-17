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櫃買逆勢飆1.7%續寫新高 這檔台股ETF聚焦櫃買龍頭、漲2.2%

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
ETF示意圖。圖／AI生成
ETF示意圖。圖／AI生成

台積電（2330）法說「利多出盡」，市場短線出現獲利了結賣壓，台積電盤下跌2.6%，加權指數回檔327點，然而，資金並未撤離台股，而是轉向以中小型股為主的上櫃市場，櫃買指數收盤續飆1.7%，續創新史新高，顯示資金動能不減。聚焦櫃買龍頭企業的中信上櫃ESG30（00928）ETF也表現亮眼，收盤突破30元大關，再創掛牌新高。

法人指出，台積電法說釋出首季財報與第2季展望、並強調AI與HPC需求續旺、全年成長仍具信心，長線基本面並未轉弱；但短線在市場預期已先行反映下，股價出現利多出盡式震盪，屬於高位階常見的籌碼消化現象。反觀上櫃市場因產業題材集中、股本較輕、資金推升效率高，在行情高檔震盪階段往往更容易吸引資金輪動，形成「大盤回檔、櫃買走強」的結構。

中信上櫃ESG30ETF 經理人張圭慧表示，推動上櫃行情的核心動能，主要來自三大結構性趨勢：其一是AI高階IC設計、伺服器與相關供應鏈需求延續；其二是記憶體在AI帶動HBM等規格升級下，供需偏緊態勢支撐產業循環想像；其三是高階PCB、材料與成熟製程需求回溫，形成多主題並進的輪動格局。

在投資工具選擇上，張圭慧指出，面對輪動加速與個股波動擴大的盤勢，透過ETF掌握趨勢更能兼顧效率與風險分散。00928鎖定上櫃市場中市值與流動性具代表性的龍頭企業，並納入ESG篩選機制，有助投資人以一籃子方式參與上櫃核心成長動能。

以成分股觀察，00928聚焦多檔與AI、半導體、儲存與高階材料鏈結度高的上櫃指標企業，如元太（8069）、台燿（6274）、群聯（8299）、信驊（5274）、宜鼎（5289）、新普（6121）等，具備產業趨勢與基本面支撐。

中國信託投信認為，當市場進入「權值股整理、資金轉向題材擴散」階段，櫃櫃龍頭企業可望扮演延續行情熱度的關鍵角色；若看好AI與半導體升級浪潮持續推進，同時希望降低單一個股追價風險，投資人可考慮以00928作為參與櫃買主流的配置選項，採分批布局方式，掌握中小型股資金動能不減的趨勢。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台積電 櫃買

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