美台股市強勢 國泰兩ETF填息

美、台股市近日強勢，國泰費城半導體（00830）及國泰台灣領袖50（00922）已相繼填息。

國泰投信分析，2026年半導體產業仍為全球投資的核心主軸，00830為全台唯一追蹤美國費城半導體指數之ETF，而00922成分股中也有過半權重為半導體類股，皆受惠於全球半導體需求，根據SEMI國際半導體產業協會最新報告顯示，2025年全球半導體製造設備銷售總額已創下1,351億美元的新紀錄，年增長率達15%。展望2026年，隨AI應用深度滲透至終端市場，產業正以高度擴產，訂單動能有望維持暢旺。

國泰費城半導體經理人李翰林表示，00830為全台唯一鎖定美國費城半導體指數之ETF，布局在美掛牌的半導體上中下游龍頭企業，包括輝達（NVIDIA）、博通、美光（Micron）及台積電ADR等指標股。近期AI領頭羊輝達再度引領技術突破，推出全球首款用於加速量子電腦發展的開放式AI模型「Ising」。該模型將AI轉化為量子機器的作業系統，使量子錯誤修正的解碼速度提升2.5倍，準確度更是傳統方法的3倍，有效解決量子位元發展的關鍵瓶頸，進一步鞏固半導體族群的長期評價擴張空間。投資人可透過00830，鎖定走在科技最前線的企業，深度參與運算技術所帶來的超額收益。

00922基金經理人蘇鼎宇指出，隨美國科技大廠積極擴張AI基礎設施，最終的硬體需求與訂單都將回流至具備全球最完整AI產業鏈的台灣。觀察00922的成分股組成，其核心策略在於追逐台股市值成長，並剔除虧損企業，基金成分股幾乎網羅了所有AI浪潮下的關鍵受惠者，包括台積電（2330）、聯發科（2454）、鴻海（2317）等，由於台灣科技權值股扮演台股攻堅的主戰力，台積電身為全球晶圓代工霸主，擁有不可撼動的先進製程優勢；台達電（2308）則是發展AI算力所需的電力系統核心支柱；鴻海、廣達（2382）、緯創（3231）與緯穎（6669）等電子代工四雄，掌握全球高效能伺服器的生產命脈，追求長期資產增長的投資人而言，可善用00922趁勢布局具備產業代表性的台股市值型標的，捕捉AI產業長期利多。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。