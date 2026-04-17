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00981A狂飆140％錯過了？統一投信00403A接力再請王牌經理人…打破30％上限重倉出擊

聯合新聞網／ 綜合報導
挾00981A逾140%漲幅氣勢，統一投信再推10元發行的主動型ETF00403A，主打進化版0050與最高30%單一持股上限，將於4月22日展開募集。記者許正宏／攝影
挾00981A逾140%漲幅氣勢，統一投信再推10元發行的主動型ETF00403A，主打進化版0050與最高30%單一持股上限，將於4月22日展開募集。記者許正宏／攝影

台股近期屢創新高，主動式ETF的驚人爆發力更是成為投資圈熱議焦點。

由統一投信推出的主動統一台股增長（00981A）自掛牌以來，憑藉靈活操盤繳出逾140%的破紀錄漲幅，不僅將股價推升至25元大關，規模更一舉突破1300億元；挾著這股超強氣勢，統一投信再度祭出全新力作，將於4月22日至4月24日正式募集統一台股升級50（00403A），以10元親民發行價搶市，讓錯過00981A首波行情的投資人有了全新上車機會。

這檔備受矚目的00403A與前輩00981A最大的不同，在於其獨特的「汰弱留強」戰術與持股放寬優勢。

00403A鎖定台股市值前200大企業，並將約六成資金集中火力於前50大權值股，經理人會主動剔除表現疲軟的衰退股，換入具備高成長潛力的黑馬...

更猛的是，受惠於金管會躍進計畫的政策紅利，00403A打破了傳統單一個股權重不得超過10%的緊箍咒，第一大持股最高可達30%，這意味著當市場出現明確多頭領頭羊時，經理人能重倉出擊擴大戰果，空頭時也能迅速切換防禦陣型

相較之下，已經在市場上大殺四方的00981A，選股雷達則擴大至台股市值前300大企業...

操作風格更偏向捕捉創新科技的爆發紅利，因此在中大型股的配置上更具彈性，適合積極追求產業轉機與資本利得的股民

兩檔ETF雖然同門，但00403A更像是「聰明進化版的0050」，專治傳統市值型ETF大而不強的痛點；而00981A則是追求全方位科技飆股的成長引擎。

探究這兩檔主動式ETF背後的操盤靈魂人物，其實兩位都大有來頭：

帶領00981A創下驚人績效的幕後推手，正是長年操刀統一奔騰基金的王牌女將陳釧瑤，憑藉精準的科技股選股眼光，在投資圈內有著「奔騰姐」的響亮名號。

至於即將披掛上陣掌舵00403A的經理人，則是交由負責統一台灣動力基金的強棒張哲瑋出線，被廣大股民親切封為「動力哥」。

兩位王牌經理人將過去在共同基金累積的豐厚實戰經驗，完美移植至主動型ETF戰場；儘管00981A與00403A的產品定位不同，但在統一投信強大投研團隊的資源共享下，雙方對產業前景與核心持股的判斷具有高度共識。

不僅打破主動型投資全憑經理人個人運氣的市場迷思，更徹底展現出系統化團體戰的絕對優勢。

隨著00403A的募集進入倒數階段，這檔具備季配息機制的台股新兵預計將於5月12日正式掛牌上陣。只要1萬元就能輕鬆入手的門檻，勢必將再度掀起一波申購熱潮。

提醒主動式ETF的超額報酬高度依賴團隊的選股眼光與進出場節奏，儘管00981A已經立下了難以超越的績效神話，但過去表現並非未來的獲利保證，投資人進場前仍應審慎評估自身風險承受度，並密切關注後續的市場波動。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00981A主動統一台股增長 00403A統一台股升級50 台股 0050元大台灣50 ETF

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