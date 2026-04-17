快訊

「一家三口」已成過去式！房仲：房市新時代來臨

「睡前1舉動」做1.5分鐘就傷身！醫生曝3招修復大腦：14天就回春

跟黃國昌齊當白沙屯香燈腳 柯文哲笑稱「吃8天不用錢」：最快樂的地方

聽新聞
0:00 / 0:00

儲蓄險解約50萬怎麼投？網一面倒喊「0050就好」…加碼推00981A雙核戰法

聯合新聞網／ 綜合報導
網友想解約50萬儲蓄險轉投0050與金融股並請益進場策略。記者許正宏／攝影
網友想解約50萬儲蓄險轉投0050與金融股並請益進場策略。記者許正宏／攝影

有網友準備解約一筆約50萬元的儲蓄險，認為年報酬不到2%不划算，打算轉戰股市存股，並規劃配置元大台灣50（0050）與金融股。不過貼文一出，討論幾乎一面倒，投資人焦點反而不在標的，而是「進場方式」與「個人心態」。

原PO表示，手上儲蓄險長期報酬偏低，決定解約轉進股市，目前規劃以0050搭配台新新光、中信金玉山金等金融股，並思考資金配置為金融股60%、0050約40%。

同時也猶豫進場策略，究竟該一次All in，還是分批投入，例如一年分五次布局。

對於投資方向，多數人傾向簡化策略，甚至直接建議集中配置，有網友認為投資核心在紀律與長期持有，「買0050就好」、「買0050就好 +1」、「0050就好，儲蓄險也別再碰了」。也有人強調長期投資心法，「All in 0050刪app」、「過幾年你會感謝自己好在當時有無腦幹進場」、「直接歐印0050 大跌質押50買正二」。另有部分人建議延伸到主動式或科技型標的，「0050跟主動式比如981A」、「00981a+00988a+0050+正二各10萬」

不過也有不少人提醒市場風險與個人承受度，有人質疑現在進場時機，「現在創新高，0050要有短期賠錢的準備」、「歷史新高，要All in 嗎？」；也有對金融股配置提出疑慮，「金融股漲太慢了」、「金融股在不是趨勢的時候 報酬很差」、「金融股超廢 大盤跌他也是跌 漲的又慢」，甚至有人直接勸退，「會上來問的 建議儲蓄險別解了 你扛不住下跌」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 00981A主動統一台股增長 金融股 玉山金 中信金 ETF

延伸閱讀

台積電利多出盡失守5日線 分析師喊「一因素」可推升股價再創高

主動ETF績效太香引爆PTT熱議！網推00981A搭00988A：台美趨勢股一把抓

銅板股金寶、康舒本業獲利迎轉機？專家看好：短線修正後布局機會浮現

00935績效破50％靠「TMD」發威！股添樂：誰說被動ETF一定輸主動？

相關新聞

00981A狂飆140％錯過了？統一投信00403A接力再請王牌經理人…打破30％上限重倉出擊

台股ETF市場再迎新兵，統一投信於4月22日至24日募集的00403A，以10元親民價發行，鎖定台股前200大企業，突破權重上限至30%。繼00981A後，這檔主動式ETF的募集料將激起新一波申購熱潮。

儲蓄險解約50萬怎麼投？網一面倒喊「0050就好」…加碼推00981A雙核戰法

一名網友計劃解約50萬元儲蓄險，轉投股市，受到了「買0050就好」的廣泛支持。討論焦點集中在進場策略與個人心態，部分投資者建議持續長期持有，另有擔憂市場風險的聲音。

00935績效破50％靠「TMD」發威！股添樂：誰說被動ETF一定輸主動？

今年以來，野村臺灣新科技50（00935）績效已突破50%，無一主動型ETF超越。其表現得益於「TMD」三檔核心股票，特別是台達電漲幅高達500%。被動ETF的優勢不容小覷，顯示市場中多元投資策略的重要性。

主動ETF績效太香引爆PTT熱議！網推00981A搭00988A：台美趨勢股一把抓

主動式ETF討論熱烈，特別是00981A與00988A成為焦點。有網友指出過去績效優於大盤，支持主動與被動投資並行的觀點，然而亦有人對其長期穩定性表示保留，認為主動式ETF存在較高風險。

00981A賺翻倍跟00403A差在哪？棒棒：「龍頭強化」與「成長爆發」關鍵差異

統一新推出的主動統一升級50（00403A）將強化台股龍頭企業，透過靈活換股提升績效，與已上市的主動統一台股增長（00981A）形成鮮明對比。00403A聚焦於市值前50大企業進行優化，而00981A則瞄準全方位成長，適合不同投資需求。

專挑票面利率前20%！00984B指數報酬狠超車…月月領息還能合法節稅

在股市波動中，大華優利美A債15（00984B）持續受投資人青睞，受益人年增217%。該ETF專注高票面利率債券，年化配息率高達8.75%，適合需求穩定現金流的投資者。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。