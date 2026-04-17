儲蓄險解約50萬怎麼投？網一面倒喊「0050就好」…加碼推00981A雙核戰法

有網友準備解約一筆約50萬元的儲蓄險，認為年報酬不到2%不划算，打算轉戰股市存股，並規劃配置元大台灣50（0050）與金融股。不過貼文一出，討論幾乎一面倒，投資人焦點反而不在標的，而是「進場方式」與「個人心態」。

原PO表示，手上儲蓄險長期報酬偏低，決定解約轉進股市，目前規劃以0050搭配台新新光、中信金、玉山金等金融股，並思考資金配置為金融股60%、0050約40%。

同時也猶豫進場策略，究竟該一次All in，還是分批投入，例如一年分五次布局。

對於投資方向，多數人傾向簡化策略，甚至直接建議集中配置，有網友認為投資核心在紀律與長期持有，「買0050就好」、「買0050就好 +1」、「0050就好，儲蓄險也別再碰了」。也有人強調長期投資心法，「All in 0050刪app」、「過幾年你會感謝自己好在當時有無腦幹進場」、「直接歐印0050 大跌質押50買正二」。另有部分人建議延伸到主動式或科技型標的，「0050跟主動式比如981A」、「00981a+00988a+0050+正二各10萬」

不過也有不少人提醒市場風險與個人承受度，有人質疑現在進場時機，「現在創新高，0050要有短期賠錢的準備」、「歷史新高，要All in 嗎？」；也有對金融股配置提出疑慮，「金融股漲太慢了」、「金融股在不是趨勢的時候 報酬很差」、「金融股超廢 大盤跌他也是跌 漲的又慢」，甚至有人直接勸退，「會上來問的 建議儲蓄險別解了 你扛不住下跌」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。