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00935績效破50％靠「TMD」發威！股添樂：誰說被動ETF一定輸主動？

聯合新聞網／ 股添樂 股市新觀點
00935憑藉獨特TMD核心持股與指數強制死抱機制，今年首季績效飆破50%狠甩主動型ETF，成功打破被動投資跑輸的市場迷思。記者許正宏／攝影
00935憑藉獨特TMD核心持股與指數強制死抱機制，今年首季績效飆破50%狠甩主動型ETF，成功打破被動投資跑輸的市場迷思。記者許正宏／攝影

儘管今年幾乎所有人目光都聚焦在主動型ETF，不過我真的不認為被動型ETF會跑輸。

以我們頻道常提到的野村臺灣新科技50（00935）為例，分享一個你可能不知道的數據。你相信嗎？今年以來沒有一檔主動型ETF跑贏它。

00935今年才過第一季，累積的績效已經衝過50%。

00935會這麼強的原因，就跟我們過去分享的觀點很有關係。

我當時說這檔ETF的核心就是「TMD」。

T=台積電；M=聯發科；D=台達電，所以就TMD這幾檔股票在貢獻。

尤其我過去分享過一個很少人注意到的特質：

台灣很少有科技型ETF，會把台達電的比重擺在第2大。

一般不是鴻海、就是發哥。

發哥最近表現還可以；但海公公今年...嗯…還在看海，尚未回岸邊。

反觀台達電，今年已經漲92%；過去1年累積漲幅是500%。

你告訴我，這種股票是要怎麼抱得住？

抱個30%、50%大家沒啥問題，你能抱500％？夢裡見比較快。

但是ETF就能做到，因為它想賣也賣不得，因為這是指數就寫好的規則，它就是得死抱。

也正因為一路死抱，935今年績效才會這麼猛。

所以，主動型ETF好嗎？

沒話說，這批過去一年掛牌的主動型ETF績效是真的猛。

但被動ETF就一定輸嗎，今天這個數據告訴你：

不是喔！不是這樣子

◎感謝 股添樂 股市新觀點 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00935野村臺灣新科技50 台達電 鴻海 ETF

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