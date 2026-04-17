主動ETF績效太香引爆PTT熱議！網推00981A搭00988A：台美趨勢股一把抓

主動式ETF近年討論度升溫，有網友在PTT發文求推薦，點名主動統一台股增長（00981A）之外「其他投信也出了一大堆」，引發市場兩派激辯。一邊主張回歸大盤指數，一邊則強調績效至上，其中00981A、主動統一全球創新（00988A）也成為討論焦點。

原PO表示，觀察到不少主動式產品過去績效「都輾過大盤」，因此想配置相關標的，同時也疑問為何部分投資KOL長期看衰主動式ETF。貼文一出，網友迅速分成兩派，一派認為主動式本質就是選經理人與策略，另一派則認為長期仍難穩定打敗指數。

其中，被多次點名的00981A，有網友認為在台股操作靈活，甚至在回檔期間仍能維持相對強勢表現；而00988A則因具備跨市場布局，被視為補足單一市場風險的選項。

對於主動式ETF，不少網友持肯定態度，認為近年績效確實有亮點。像是有留言指出「00981A 年化超過一百趴」、也有人認為「988真的神扯」、「988不錯阿 買全球標的趨勢股」。另外也有配置派觀點出現，「00981A 00988A 台股 美股雙配置」、「0050配00981A 這組合夠屌了」，強調主動與被動並行，透過不同策略提升整體投資彈性。

但也有不少網友持保留態度，質疑主動式ETF的長期穩定性，例如「主動式未來就會像現在的高股息一樣被唾棄」、「主動式就是在賭博」。也有人從風險角度切入，「988波動大的 不是每個人都抱的住」、「00988A 波動會更大」，提醒投資人高報酬背後往往伴隨較高震盪。此外，也有聲音強調，被動投資至少能確保市場平均報酬，主動則無法保證。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。