00981A賺翻倍跟00403A差在哪？棒棒：「龍頭強化」與「成長爆發」關鍵差異

統一即將出一檔新兵主動統一升級50（00403A），查了一下經理人才發現，是統一台灣動力基金的操盤手，等於是又祭出一名王牌加入主動式ETF生死鬥。

同樣是統一出品，到底跟當紅炸雞主動統一台股增長（00981A）有什麼不一樣呢？

00403A：精煉龍頭，主動「汰弱增強」

投資邏輯：以市值前50大企業為「核心基石」，搭配第51至200大企業作為「增強選股池」。 核心賣點：「主動進化」。不同於傳統市值型ETF只能被動接受成分股，00403A由經理人主動汰換掉市值前50大中表現弱勢的個股，轉而換入成長前景更優異的黑馬企業。 靈活戰術：每日依行情即時靈活調整。單一持股最高30%，能全力鎖定優質成長股，拉升組合的上攻力道！

關鍵佈局：重倉佈局台股命脈！預計配置 半導體（45%）與 電子零組件（20%），並搭配金融保險業爭取超額報酬。

00981A：瞄準「全方位成長紅利」

投資邏輯：選股池直接鎖定上市櫃前300大，選股範圍更廣。 核心賣點：「追擊爆發力」。不被權重限制，經理人能更有彈性地佈局中大型成長股，適合看好產業趨勢（如AI供應鏈）、追求績效爆發力的投資人。 最新動態：由年配改季配，搭配00403A剛好可以組成更頻繁的現金流組合。

研究心得

追求「龍頭強化」： 00403A。它解決了市值型ETF 「大而不強」的痛點，透過即時換股，目標是穩穩超越大盤，適合想持有「更強版 0050」的投資人。

追求「成長爆發」： 00981A。因為選股範圍擴大，更容易抓到產業轉機中的噴發股，適合想靠經理人精準眼光捕捉黑馬的投資人。

00981A上市以來的績效相當亮眼，報酬翻倍、IPO購入的人已經回本，那同樣是王牌的00403A會表現如何呢？就讓我們拭目以待。

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※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。