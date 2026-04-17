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台股ETF 4月以來飆漲悍將前十強 漲幅全都超越大盤

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
ETF。圖／AI生成
ETF。圖／AI生成

台積電法說會16日登場，AI強勁需求，AI、台積電供應鏈接棒台積電行情，推升台股收盤站上37,100點上再創新高價。台股ETF交易活絡，多檔強勢標的本月初以來績效也狂飆。

截至16日，台股ETF 於4月以來表現強勢，除台股槓桿型ETF之外，前十名漲幅全數超越大盤同期約17%的水準，展現明顯領先優勢。其中，元大富櫃50以29.6%居冠。

主動式ETF表現也尤為突出，包括主動台新優勢成長、主動第一金台股優、主動統一台股增長等漲幅均逼近三成。另科技與半導體題材亦為推升績效關鍵，富邦台灣半導體、兆豐台灣晶圓製造同步名列榜單。整體上，主動選股與科技題材雙引擎帶動，使相關ETF績效全面領先大盤。

值得注意的是，投信法人觀察，多檔台股ETF今年來漲幅強者，最新前十大持股股可以發現，多數同時擁抱五大持股：台積電、台光電、智邦、奇鋐、欣興等五大持股，這些強勢股主要受惠強勢法說會展望預期、AI網通交換器加速器，AI探針、AI封裝ABF載板等各項需求強勁推動股價表現。

主動台新優勢成長經理人魏永祥表示，雖然股市短線面臨美伊戰爭衝擊而大幅震盪，但就歷史經驗來看，戰爭對股市影響多為短期，在台股漲多技術性修正以及融資減肥後，將反映企業基本面回到常軌上。就總經面分析，在科技景氣重心從消費性電子轉向AI資本支出，形成「結構性超級循環」，分析師預估台灣AI相關供應鏈 2026年在高基期下仍保持20~60%的盈餘高成長，紮實的基本面提供台股多頭續航的火種。

主動第一金台股優經理人張正中指出，台股指數正式甩開美伊戰爭的壓抑影響，市場直接押注日AI行情的續揚行情，接下來更要關注AI應用進度，帶動訂單動能、毛利率，及資本支出持續上修的能力，AI及台積電供應鏈同步面臨規格升級、上修價格等新局面，受惠CSP廠商資本支出持續大幅成長，挹注AI供應鏈獲利持續上修，今年AI相關企業獲利年增率都超過三成以上，AI 趨勢具備成長延展性，是台股攻擊行情重要支撐力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台光電 AI 台積電

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