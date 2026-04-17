專挑票面利率前20%！00984B指數報酬狠超車…月月領息還能合法節稅

今年以來股市的波動很大，中東局勢牽動投資人的敏感神經，本來應該發揮穩定力量的債券ETF，受益人反而大量流出！但是我觀察到，還是有少數債券ETF持續獲得投資人青睞，像是大華優利美A債15（00984B），今年以來受益人增加217%。

00984B有何種特異功能？俗話說「人的名字，樹的影子」，從00984B的全名可以看出：優利，美國15年以上A級公司債。00984B是月配息，上市以來4個月總計配出0.481元，年化配息率高達8.75%。除了有穩定的現金流，在股市波動時也可以安穩心情，具有很高的防禦性，這是債券ETF的優點。

00984B四月宣告配息0.082元，年化配息率將近6%。為甚麼00984B可以拿出高配息？就是增加投資組合中，高票面利率債券的權重，來產生更多的現金流。00984B 持有G10 成熟國家企業發行之美元計價公司債（排除中國、拉美、東歐企業債券），債券信評（穆迪、標普、惠譽）須為 A- 以上，債券距到期日須 ≥ 15 年，而且僅納入債券池中票面利率排名前 20% 的債券。

拿來跟ICE長天期A債指數比較， 00984B指數報酬率為100.3%，ICE長天期A債指數則是50.5%，統計期間：2013/12/31~2026/02/28。可以看出00984B指數的抗跌性佳，具有：聚焦美國A級、長天期、優息+優利，等特性。

月配息的特性還是穩定的現金流，適合需要養家或是退休的族群。另外海外債券ETF的配息也有稅負上的優勢，年度配息總額100萬內免申報，基本所得額在750萬元以上者，可以先扣除750萬元，所以對於一般的投資人，沒有繳納基本稅額之問題。反觀台股的股利，需要繳交所得稅跟補充保費，對高資產人士就不友善了。

高資產人士想要合法節稅，安穩的投資人想要規避股市的動盪，最好的方法還是「股債平衡配置」，股票提供成長的動能（但是波動、風險高），債券的長期報酬率算是普通，但是提供穩定的現金流，股災時不會太恐慌，則是不可忽略的優點。

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