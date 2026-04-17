14檔台股ETF除息前最後買進日曝！ 00927、00912等4檔年化配息率逾10%

4月除息的台股ETF將在下周迎來除息高峰，合計有22檔將除息，當中更有14檔台股ETF的最後買進日落在17日，提醒欲參加領息的投資人把握最後上車時間。

觀察14檔台股ETF這次的配息表現，逾半數預估年化配息率都在5%以上，當中更有4檔產品的年化配息率超過10%，最高者為00927群益半導體收益，本次預估每股配發金額為0.94元，再創新高，預估年化配息率16%，其次為00912中信臺灣智慧50，年化配息率12.22%、FT臺灣SMART（00905）和聯邦台精彩50（009804）也分別有12.21%、10.51%。

財富管理專家表示，隨著台股ETF受益人數持續增加，每月的配息大戲也備受關注，就4月份來看，數檔台股ETF不僅配息亮眼，績效表現也同樣沒讓投資人失望，就以即將除息的00927群益半導體收益為例，本次配息金額再寫新高、年化配息率達16%，近一年配息次次填息，今年來漲幅也突破2成，無論配息率或績效表現，都是同期除息的高息ETF中最佳者，也突顯出00927這樣以半導體高息股為主的ETF，在AI帶來的結構性成長中，可作為既想追求半導體成長行情，又想兼顧收益的投資人多加運用的工具。

群益半導體收益（00927）經理人謝明志表示，在AI軍備競賽仍延續下，相關題材持續為市場投資主旋律，而被視為AI發展關鍵基礎的半導體產業更是資金布局重點，無論是IC設計、晶圓製造、封裝測試等等，都享有結構性成長利多加持，台灣因於半導體產業鏈各環節皆有布局，甚至在全球供應鏈中扮演關鍵廠商角色，可望續享獲利上修的良性循環，營運與股價成長動能可期，也不乏樂於跟股東分享獲利成果的企業，建議投資人不妨透過台股半導體收益ETF來參與布局，掌握半導體業成長契機之餘，也能透過配息共享台灣優質半導體企業之營運成果，亦滿足收益需求。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。