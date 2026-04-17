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4月12檔台股主動式 ETF 大漲二位數 這檔登4月績效王

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
4月以來績效前十前的台股主動式ETF。資料來源：CMoney
4月以來績效前十前的台股主動式ETF。資料來源：CMoney

美伊戰爭現轉機，帶動台股加權指數連日飆漲，站上37,000點的歷史新高，也帶動12檔台股主動式ETF飆翻天，4月來全面大漲二位數，績效前三強報酬率皆大幅超越加權指數一成以上，其中，台新臺灣優勢成長主動式ETF基金（00987A）大漲近三成，榮登4月台股主動式ETF績效王。

根據台新投信官網顯示，台新台灣優勢成長主動式ETF（00987A）前十大成份股為：台積電（2330）、台燿（6274）、旺矽（6223）、奇鋐（3017）、貿聯（3665）、雍智科技（6683）、台光電（2383）、台達電（2308）、創意（3443）及智邦（2345），皆是今年來的強勢股，尤其更是4月以來帶動大盤勁揚的領頭羊，推升00987A創下亮眼的績效表現。

00987A經理人魏永祥表示，雖然股市短線面臨美伊戰爭衝擊而大幅震盪，但就歷史經驗來看，戰爭對股市影響多為短期，在台股漲多技術性修正以及融資減肥後，將反映企業基本面回到常軌上。就總經面分析，在科技景氣重心從消費性電子轉向AI資本支出，形成「結構性超級循環」，分析師預估台灣AI相關供應鏈 2026年在高基期下仍保持20~60%的盈餘高成長，紮實的基本面提供台股多頭續航的火種，操作上，首選台股主動式ETF，運用經理人主動選股策略，掌握一籃子強勢股漲升行情。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

美伊戰爭 台新 台光電 ETF

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