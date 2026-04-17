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0056、00878、00919月領1萬成本暴增…晚2周買多花8.4萬！存股哥：優質資產只會變貴
種一棵樹最好的時間是十年前，其次是現在，前兩個禮拜做的月配三劍客，月月配一萬要幾張，沒想到才過短短兩個禮拜就要更新了，更新的不是所需張數，而是依最新股價需要的成本，因為這兩個禮拜漲了一小波。
兩個禮拜前（4/3）整理月配三劍客的股價到今天（4/16）變化是：
國泰永續高股息（00878）：22.03→23.80
群益台灣精選高息（00919）：22.30→23.30
元大高股息（0056）：37.82→40.80
當時計算出依最新配息你要拿到月月配一萬的所需成本約為$1,187,954，以今天股價的更新版成本是$1,272,680，也就是說你可能得多付出約$84,726的成本才能達到相同的配息效果。
優質資產只會隨著時間變得更有價值，無論是資本利得或是配息，你越早開始持有就能越快享受市場給你的報酬，當然這還是要建立在你願意長期持有、股息再投入的前提下，這一直是我在宣揚的存股理念。
大盤經歷3月震盪到4月創新高，我的總值也突破個人紀錄來到1268萬，今年股息預計可達90萬，相信自己朝自己的目標邁進，遭遇困境也不要輕言放棄，任何問題都能乘風破浪、迎刃而解。
以最近配息紀錄，過去配息不代表未來配息。
◎感謝 槓桿存股哥 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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