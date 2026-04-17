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三大強棒 今年來漲逾50%

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

大盤近期頻創新高，帶動台股ETF績效長紅規模衝高，以單檔來看，有39檔規模同創新高，以今年以來增加百億以上台股ETF的績效來看，元大台灣50正2（00631L）上漲57.4%績效最佳，而主動群益科技創新、主動統一台股增長也都有逾五成的漲幅。

主動群益科技創新經理人陳朝政指出，川普最新關稅政策動向仍將牽動通膨預期、企業獲利走勢。市場觀望美伊戰爭結果，估計短期台股呈高檔震盪走勢。由於AI資料中心對光通訊產品的爆發性需求，儘管相關廠商均積極擴產，2026年底預期仍有25~30%供給缺口，主要瓶頸在於上游雷射。

隨時間推移，銅解決方案逐漸被光通訊取代，光通訊需求將持續成長，持續看好光通訊廠商營運發展。上游雷射廠商積極擴產，台廠可望同步受惠。選股不選市策略，看好AI伺服器升級、光通訊規格提升，及先進製程資本支出擴張，三大主軸所帶來的結構性成長機會。

主動統一台股增長經理人陳釧瑤表示，隨戰爭不確定性降低，股市將回歸基本面。台灣經濟受惠於美國雲端服務供應商（CSP）持續擴大資本支出，帶動出口表現，也讓經濟成長強勁，可望支撐台股表現。由於AI長線趨勢明確，只要企業獲利未見實質下修、經濟無明顯失速，若因外部因素影響而出現震盪時，反而是波段低位布局絕佳時機。

產業方面，在輝達發表專為推理設計的LPU（語言處理單元）以及OFC（光纖通訊展）落幕後，矽光子與CPO（共同封裝光學）發展趨勢益發明確。

群益投信台股ETF投資研究團隊表示，鑒於AI概念題材火熱、台股企業獲利回穩，台股具基本面支撐下，後市表現可期。不過現階段全球市場高檔震盪，面對瞬息萬變的市場環境，投資人要與時俱進調整投資思維，主動出擊應萬變，台股布局更須保持主動調整持股的靈活度。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

川普 美伊戰爭 科技

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