千億級 ETF 增至11檔

台積電法說登場，買盤持續卡位，推升台股加權指數終場上漲409點或1.12%，收37,132點，創下新高，激勵ETF跟著走揚，也挹注規模跟著增加，其中，元大台灣50正2（00631L）、國泰台灣科技龍頭趁勢加入台股ETF規模千億元俱樂部中，推升檔數增至11檔。

根據CMoney統計至昨日，規模逾千億元的台股ETF依序為元大台灣50的15,648.94億元、元大高股息5,838.78億元、國泰永續高股息4,741.74億元、群益台灣精選高息4,554.16億元、富邦台50的3,691.29億元、主動統一台股增長1,447.42億元、富邦科技1,268.67億元、元大台灣高息低波1,195.93億元、復華台灣科技優息1,161.79億元、元大台灣50正2的1,016.34億元、國泰台灣科技龍頭1,011.78億元。

在元大台灣50、元大高股息、群益台灣精選高息、富邦台50、主動統一台股增長、富邦科技、元大台灣50正2以及國泰台灣科技龍頭等主要台股ETF成員規模紛紛創下新高紀錄，推動台股ETF總規模在14日飛越5兆元大關後持續增加，昨日攀升至5.12兆元，再度刷新新高。

元大台灣50正2在3月31日分割恢復交易後持續獲資金挹注，今年來至3月24日（分割前），日均成交金額30.8億元、分割恢復交易後至4月15日，日均成交金額成長至49.7億元，顯見交易門檻降低後，投資人更積極參與台股行情。

伴隨股市回升帶動規模成長，昨日規模突破千億，成為首檔達成此里程碑的台股槓桿ETF，也一舉成為台股ETF第十大，顯示積極型資金持續看好台股後市表現空間及機會。

元大投信提醒，槓桿型ETF追蹤指數「單日」正向兩倍報酬，複利效果特性會使長期表現與原型指數的正向兩倍累積報酬有所差異，僅適合可以持續留意行情變化的投資人，操作時須謹慎評估並嚴設停損規劃。

國泰投信指出，全球AI浪潮持續推進，半導體供應鏈重組趨勢明確，鞏固台灣在全球科技鏈的核心地位，廣泛布局於半導體、網通、電動車及AI等關鍵產業鏈龍頭的國泰台灣科技龍頭，適合重視成長性的投資人，可將科技型市值ETF作為核心配置一環。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。