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台股ETF飆漲悍將 出列
台積電（2330）法說會昨（16）日登場，AI強勁需求，推升台股收盤再創新高。台股ETF交易活絡，多檔強勢標的本月初以來績效狂飆。
台股ETF 4月以來表現強勢，除槓桿型ETF外，前十名漲幅全數超越大盤同期約17%的水準，展現明顯領先優勢。其中，元大富櫃50（006201）以29.6%居冠；主動式ETF表現尤為突出，包括主動台新優勢成長、主動第一金台股優、主動統一台股增長等漲幅均逼近三成。
另方面，科技與半導體題材亦為推升績效關鍵，富邦台灣半導體、兆豐台灣晶圓製造同步名列榜單。整體上，主動選股與科技題材雙引擎帶動，使相關ETF績效全面領先大盤。
值得注意的是，投信法人觀察多檔台股ETF今年來漲幅強者的最新前十大持股，多數同時擁抱五大持股：台積電、台光電（2383）、智邦（2345）、奇鋐（3017）、欣興（3037），這些強勢股主要受惠AI需求強勁推動股價表現。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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