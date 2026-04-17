台股ETF飆漲悍將 出列

大盤近期頻創新高，帶動台股ETF績效長紅規模衝高，以單檔來看，有39檔規模同創新高，以今年以來增加百億以上台股ETF的績效來看，元大台灣50正2（00631L）上漲57.4%績效最佳，而主動群益科技創新、主動統一台股增長也都有逾五成的漲幅。

2026-04-17 02:29