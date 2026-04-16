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聯博00984D首次配息出爐 年化配息率逾10%、居同型ETF之冠

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
非投資等級債採彭博美國非投資等級債券指數，美國政府公債採彭博美國政府公債指數，美股採S&P 500指數，全球股市採MSCI全球股票指數，台股採台灣加權股價指數。資料時間：2026/2/27-2026/3/31。資料來源：彭博資訊、聯博。
非投資等級債採彭博美國非投資等級債券指數，美國政府公債採彭博美國政府公債指數，美股採S&P 500指數，全球股市採MSCI全球股票指數，台股採台灣加權股價指數。資料時間：2026/2/27-2026/3/31。資料來源：彭博資訊、聯博。

CMoney統計顯示，4月共有八檔非投資等級債券ETF除息，年化配息率區間落在6.3%~10.1%。其中，主動聯博全球非投（00984D）首次配息，每受益權單位擬配發0.085元，以以4月16日收盤價10.07元估算，年化配息率高達10.1%。

00984D為聯博投信旗下首檔主動式非投資等級債券ETF，將於5月4日除息，配息發放日訂於5月26日。投資人如果有意參與除息，4月30日為最後買進日。

彭博資訊統計，從中東戰事爆發至3月底，即便市場波動不斷，非投資等級債券的表現仍相對抗跌。在這一個月，非投等債微幅修正1.2%，優於美國公債的負1.7%、美股的負5%、台股的負10%。今年以來，美股與台股劇烈波動，單日最大跌幅分別為非投等債的四倍與九倍。

聯博投信ETF發展部副總經理鍾郁婕表示，非投等債不但擁有較佳的報酬表現，波動更低於股票，主要是因為較不受利率影響且近年債信風險減少。數據顯示，近一年非投等債波動度為2.8，低於美股的18.5、台股的27。而且，非投等債還享有殖利率高於多數股債資產的優勢，不僅收益吸引力較高，更是市場下檔時重要的緩衝工具。

聯博投信是台灣最大主動非投資等級債券基金公司，延續旗下台灣境內與集團境外最大非投資等級債券基金的基因，今年正式跨足主動式非投資等級債券ETF市場。

鍾郁婕表示，00984D自2月4日上市以來經歷美伊地緣政治紛擾，波動仍較股市和緩。目前00984D多元布局循環性消費、能源、通訊等全球各產業的領導企業債券。近期能源公司受益於併購活動與油價上漲，帶動00984D持有部分能源債表現。

鍾郁婕分析，00984D專注於全球非投資等級企業債券，以違約率較低的BB與B等級債券為核心，搭配聯博集團研究團隊由下而上精選少數具潛力的CCC級債，依市場情況彈性調整產業配置。目前00984D投資組合平均存續期間為2.97年，持債約170檔。

鍾郁婕強調，00984D是全台首檔由美國在地團隊操盤的非投等債ETF，不僅能即時參與新債發行，也能在美國債市交易最活絡時間進行交易，零時差掌握債市先機。在震盪市況中，投資人如果希望追求現金流並且分散股市波動風險，00984D不失為良好選擇。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

配息 債券ETF

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