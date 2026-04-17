0050、台積電存一年報酬率近8成！小資族開箱績效：一度虧19％終翻正

長期投資報酬率最為穩定，一名網友在Dcard分享自己投入元大台灣50（0050）與台積電（2330）一年的投資成果，從定期定額到中途加碼，最終資產突破50萬元、報酬率達78.67%，引發熱烈討論。貼文不僅呈現績效，也揭露過程中曾大幅虧損的心理歷程，成為網友關注焦點。

從原PO附上的對帳畫面可見，他的庫存目前總市值約51萬元，總投入成本約28.5萬元，帳面獲利約22.4萬元，整體報酬率78.67%。其中0050持有3656股，市值約31萬元、報酬率66.19%；台積電持有96股，市值約20萬元、報酬率更達102.18%，顯示個股貢獻顯著。

原PO表示，自己約於2025年2月開始投資，原先規劃每月投入1.2萬元定期定額0050，但後續也開始「亂買」台積電，逐步加大資金投入。期間曾遭遇市場下跌，帳面虧損一度達-19%，甚至不敢打開App，但最終仍選擇持續持有，並在後續行情上漲中翻正。

原PO也坦言，自己僅為月薪約3.9萬元的小資族，資金皆來自日常存款，強調投資成果是長期累積而來，並非短線操作。貼文語氣以分享經驗為主，並希望未來持續投入、再觀察績效變化。

多數網友對此成果表示肯定，認為「定期定額＋市值型ETF」是穩健策略，也有人分享自身績效或表示「撐過下跌才有現在的報酬」。不少留言強調紀律與長期持有的重要性，認為這類策略適合一般上班族累積資產。

不過，也有不同聲音出現，有人提醒應提升收入來源，而非只依賴投資；另有網友指出個股操作風險較高，並建議持續定期定額、不因市場波動中斷計畫。此外，也有少數留言質疑績效規模，顯示市場對投資成果的評價標準不一。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。