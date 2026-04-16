報稅族注意！國泰投信四檔海外ETF將除息 4月17日最後買進日

國泰投信4月16日公布旗下四檔ETF的實際收益分配公告，包括國泰數位支付服務（00909）、國泰優選非投等債（00727B）、國泰投資級公司債（00725B）及國泰10Y+金融債（00933B）。這次四檔ETF合計受益人次達18.3萬，若想參與此次除息，4月17日即為最後申購日，配息發放日則定於5月15日，正好有機會趕上5月報稅季的需求。

國泰投信ETF研究團隊指出，5月報稅季將至，對於有現金支出需求的投資人，可考慮透過近期恰好要除息的ETF，來進一步規劃個人及家庭現金流。在選擇標的時，建議留意二大秘訣：一是看配息金額是否吻合理財需求；二是ETF類型。不論是海外股票ETF或是債券ETF，在稅務上相對都具備優勢，除了資本利得免稅外，其配息也都視為海外所得，個人年度海外所得合計未達新台幣100萬元免申報；在100萬元以上則需申報，但基本所得額（含海外所得、保險給付等）合計未達750萬元（2026年標準）則免繳稅，特別對於高資產族群來說，是合法節稅的優質選擇。

以4月20日即除息的國泰數位支付服務（00909）為例，基金是每年除息機制，2026年度每單位配息金額為2.75元，代表持有一張可領到股利2,750元；而季配息機制的國泰優選非投等債（00727B）則配息0.85元；國泰投資級公司債（00725B）配息0.49元，有月配息機制的國泰10Y+金融債（00933B），4月配息金額是0.072元。

國泰投信ETF研究團隊表示，投資人應針對自身的支出節奏，透過不同配息機制ETF構建現金流防護網，同時考量股、債配置，穩健投資組合表現，月配型機制適合支應每月固定的生活開銷，如房貸、租金或水電雜費，讓資金運用更具彈性；季配型適合規劃每季度的保費或定期定額投資再投入，利用複利效果滾大資產；年配型因單次配息金額通常較高，較適合用來應對如所得稅、保費或旅遊基金等大筆支出。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。