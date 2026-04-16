快訊

115會考自然科／倒數衝刺！自然科奪A計畫 專業教師帶你直擊命題核心

李乾龍座車疑遭裝追蹤器 新北市警局長：專案小組報檢方指揮偵查

北市麻疹境外移入個案再+1 衛生局曝足跡集中這區域…匡列164人

聽新聞
0:00 / 0:00

報稅族注意！國泰投信四檔海外ETF將除息 4月17日最後買進日

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

國泰投信4月16日公布旗下四檔ETF的實際收益分配公告，包括國泰數位支付服務（00909）、國泰優選非投等債（00727B）、國泰投資級公司債（00725B）及國泰10Y+金融債（00933B）。這次四檔ETF合計受益人次達18.3萬，若想參與此次除息，4月17日即為最後申購日，配息發放日則定於5月15日，正好有機會趕上5月報稅季的需求。

國泰投信ETF研究團隊指出，5月報稅季將至，對於有現金支出需求的投資人，可考慮透過近期恰好要除息的ETF，來進一步規劃個人及家庭現金流。在選擇標的時，建議留意二大秘訣：一是看配息金額是否吻合理財需求；二是ETF類型。不論是海外股票ETF或是債券ETF，在稅務上相對都具備優勢，除了資本利得免稅外，其配息也都視為海外所得，個人年度海外所得合計未達新台幣100萬元免申報；在100萬元以上則需申報，但基本所得額（含海外所得、保險給付等）合計未達750萬元（2026年標準）則免繳稅，特別對於高資產族群來說，是合法節稅的優質選擇。

以4月20日即除息的國泰數位支付服務（00909）為例，基金是每年除息機制，2026年度每單位配息金額為2.75元，代表持有一張可領到股利2,750元；而季配息機制的國泰優選非投等債（00727B）則配息0.85元；國泰投資級公司債（00725B）配息0.49元，有月配息機制的國泰10Y+金融債（00933B），4月配息金額是0.072元。

國泰投信ETF研究團隊表示，投資人應針對自身的支出節奏，透過不同配息機制ETF構建現金流防護網，同時考量股、債配置，穩健投資組合表現，月配型機制適合支應每月固定的生活開銷，如房貸、租金或水電雜費，讓資金運用更具彈性；季配型適合規劃每季度的保費或定期定額投資再投入，利用複利效果滾大資產；年配型因單次配息金額通常較高，較適合用來應對如所得稅、保費或旅遊基金等大筆支出。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

配息 除息 00909國泰數位支付服務 00727B國泰優選非投等債

延伸閱讀

00842B 今日為最後買進日 4月配息0.8元創新高

十檔債券 ETF 配息率逾6%

ETF代碼尾數A、L、R代表什麼？國泰投信主管剖析六大類型與潛藏風險…不當股市韭菜

除息高峰將至 18檔將除息台股ETF本周迎最後買進日

相關新聞

009804配息0.876元！成立一年股價飆18.65元新高…想上車4/17最後買進日

聯邦台灣精彩50（009804）即將於4月20日除息，每受益權單位擬配發0.876元。成立一年股價創新高達18.65元，吸引投資人熱烈關注。最後買進日為4月17日，機會不容錯過。

00981A飆破25元…不到一年狂賺150％！知美：還在說主動式ETF是割韭菜？

主動式ETF「00981A」成立不到一年，今日收盤價格已漲至25.07元，現賺150.7%。該基金自成立以來還配發0.41元現金股利，總報酬率達150.48%。

00940創新高卻沒人祝福？股添樂嘆：換做主動型ETF早被捧上天

元大台灣價值高息ETF（00940）今天創下新高，但股民反應冷淡，對其上漲多有看衰聲音。高股息ETF今日普遍強漲，聯電（2303）漲停是主要推手。市場預期台積電將縮減成熟製程比重，助力二三線股票表現。

90％主動ETF輸給大盤無投資價值？網：00981A是那10％還不用看盤忙進忙出

近期台股主動ETF表現強勁，引發網友熱烈討論。特別是主動統一台股增長（00981A）被認為有潛力超越大盤，而部分網友則提醒主動投資長期勝率仍低於被動ETF，需謹慎評估。

00981A神鬼績效近一個月報酬是0050的兩倍！網獻愛經理人喊：瑤姐我的神

主動式ETF統一台股增長（00981A）近一個月績效飆升22.84%，大幅超越被動式ETF元大台灣50（0050）的11.90%。主因在於00981A靈活調整持股，鎖定具潛力的科技股，讓投資者紛紛稱讚經理人瑤姐，顯示主動型ETF在多頭市場中的優勢。

誰說台積電買越多越賺？市值型ETF近月績效大洗牌…00905爆冷超車0050

台積電法說會即將召開，股價再創高點，市值型ETF的績效卻出現變化。近月表現中，00905（FT臺灣Smart）以12%漲幅超越台積電比重高的0050，顯示選股策略的關鍵。市場期待台積電對下半年AI需求的展望。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。