聯邦台灣精彩50成立滿周年創新高 4月17日為除息前最後買進日

聯邦投信表示，隨台灣股價指數在科技股帶動下續創新高，市場對科技股評價再度升溫，帶動整體電子族群表現。以台灣50大市值企業為核心成分的聯邦台灣精彩50（009804），成立於2025年3月31日，當初發行價格10元，隨著AI科技趨勢發展與台股多頭行情推升，至2026年4月15日收盤價來到18.65元，創下歷史新高，成立一年即展現成長動能。

依據聯邦投信官網公告，這次半年配息每受益權單位擬配發0.876元，配息較前次提升。近期009804交易量自4月1日以來持續增溫，已經吸引希望參與台灣50大市值公司成長動能，並希望參與可觀息收機會的投資人進駐。聯邦投信提醒投資人009804除息日訂於4月20日，最後買進日為4月17日，預計於5月14日發放股息。有興趣的投資人要把握最後4月17日的買進機會。

聯邦投信表示，009804在投資策略上設計單一持股上限30%，在晶圓代工龍頭站上2,000元之際，該ETF採取均衡配置架構，除半導體龍頭外，亦布局AI伺服器、散熱、重電、金融及傳產等多元產業，掌握產業輪動契機。隨AI應用持續擴展與先進製程需求穩健，台灣企業在全球供應鏈中的關鍵地位未見動搖。市場法人認為，在震盪環境中，兼具成長潛力、風險分散與收益機會的市值型ETF，將持續吸引資金青睞，成為投資人布局台股核心資產的重要工具。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。