快訊

115會考自然科／倒數衝刺！自然科奪A計畫 專業教師帶你直擊命題核心

李乾龍座車疑遭裝追蹤器 新北市警局長：專案小組報檢方指揮偵查

北市麻疹境外移入個案再+1 衛生局曝足跡集中這區域…匡列164人

聽新聞
0:00 / 0:00

聯邦台灣精彩50成立滿周年創新高 4月17日為除息前最後買進日

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
聯邦台灣精彩50基金績效。資料來源：投信投顧公會、聯邦投信整理
聯邦台灣精彩50基金績效。資料來源：投信投顧公會、聯邦投信整理

聯邦投信表示，隨台灣股價指數在科技股帶動下續創新高，市場對科技股評價再度升溫，帶動整體電子族群表現。以台灣50大市值企業為核心成分的聯邦台灣精彩50（009804），成立於2025年3月31日，當初發行價格10元，隨著AI科技趨勢發展與台股多頭行情推升，至2026年4月15日收盤價來到18.65元，創下歷史新高，成立一年即展現成長動能。

依據聯邦投信官網公告，這次半年配息每受益權單位擬配發0.876元，配息較前次提升。近期009804交易量自4月1日以來持續增溫，已經吸引希望參與台灣50大市值公司成長動能，並希望參與可觀息收機會的投資人進駐。聯邦投信提醒投資人009804除息日訂於4月20日，最後買進日為4月17日，預計於5月14日發放股息。有興趣的投資人要把握最後4月17日的買進機會。

聯邦投信表示，009804在投資策略上設計單一持股上限30%，在晶圓代工龍頭站上2,000元之際，該ETF採取均衡配置架構，除半導體龍頭外，亦布局AI伺服器、散熱、重電、金融及傳產等多元產業，掌握產業輪動契機。隨AI應用持續擴展與先進製程需求穩健，台灣企業在全球供應鏈中的關鍵地位未見動搖。市場法人認為，在震盪環境中，兼具成長潛力、風險分散與收益機會的市值型ETF，將持續吸引資金青睞，成為投資人布局台股核心資產的重要工具。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

009804聯邦台精彩50

延伸閱讀

台股震盪009804逆勢飆18.65元新高！最後買進日曝光…搶搭台積電（2330）法說行情

高含「積」量 ETF 搶風頭 台積法說本周登場 資金提前卡位

台股ETF「4月除息高峰秀」來了 六檔除息台股ETF 4月來掀搶買潮

台股衝破3萬7！AI 資金回流 這四檔台股 ETF 戰績逾50%

相關新聞

009804配息0.876元！成立一年股價飆18.65元新高…想上車4/17最後買進日

聯邦台灣精彩50（009804）即將於4月20日除息，每受益權單位擬配發0.876元。成立一年股價創新高達18.65元，吸引投資人熱烈關注。最後買進日為4月17日，機會不容錯過。

00981A飆破25元…不到一年狂賺150％！知美：還在說主動式ETF是割韭菜？

主動式ETF「00981A」成立不到一年，今日收盤價格已漲至25.07元，現賺150.7%。該基金自成立以來還配發0.41元現金股利，總報酬率達150.48%。

00940創新高卻沒人祝福？股添樂嘆：換做主動型ETF早被捧上天

元大台灣價值高息ETF（00940）今天創下新高，但股民反應冷淡，對其上漲多有看衰聲音。高股息ETF今日普遍強漲，聯電（2303）漲停是主要推手。市場預期台積電將縮減成熟製程比重，助力二三線股票表現。

90％主動ETF輸給大盤無投資價值？網：00981A是那10％還不用看盤忙進忙出

近期台股主動ETF表現強勁，引發網友熱烈討論。特別是主動統一台股增長（00981A）被認為有潛力超越大盤，而部分網友則提醒主動投資長期勝率仍低於被動ETF，需謹慎評估。

00981A神鬼績效近一個月報酬是0050的兩倍！網獻愛經理人喊：瑤姐我的神

主動式ETF統一台股增長（00981A）近一個月績效飆升22.84%，大幅超越被動式ETF元大台灣50（0050）的11.90%。主因在於00981A靈活調整持股，鎖定具潛力的科技股，讓投資者紛紛稱讚經理人瑤姐，顯示主動型ETF在多頭市場中的優勢。

誰說台積電買越多越賺？市值型ETF近月績效大洗牌…00905爆冷超車0050

台積電法說會即將召開，股價再創高點，市值型ETF的績效卻出現變化。近月表現中，00905（FT臺灣Smart）以12%漲幅超越台積電比重高的0050，顯示選股策略的關鍵。市場期待台積電對下半年AI需求的展望。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。