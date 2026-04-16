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台股主動式 ETF 狂飆 三大強者今年漲逾五成

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
主動式台股 ETF 漲勢表現。(資料來源：CMoney)
主動式台股 ETF 漲勢表現。(資料來源：CMoney)

台積電（2330）法說會16日登場，AI強勁需求，AI、台積電供應鏈接棒台積電行情，推升台股收盤站上37,100點上再創新高價。台股主動式ETF不僅交易活絡，多檔強勢標的績效也狂飆，根據CMoney資料統計，今年短短不到四個月時間，已有三檔台股主動式ETF漲幅逾五成，主動第一金台股優（00994A）漲幅51.8%、主動統一台股增長（00981A）漲幅51.3%及主動群益科技創新（00992A）漲幅50.34%，這三3檔4月也是績效榜上的模範生，4月以來分別上漲29.19%、28.70%及25.54%。

法人觀察，台股主動式ETF今年漲幅三大強者，最新前十大持股股可以發現，台股主動式ETF三強同時擁抱五大持股：台積電、台光電（2383）、智邦（2345）、奇鋐（3017）及欣興（3037）等五大持股，這些強勢股主要受惠強勢法說會展望預期、AI網通交換器加速器，AI探針、AI封裝ABF載板等各項需求強勁推動股價表現，此外，也可以發現台股主動式ETF三勇士在選股配置上，針對強勢個股採取重押策略，針對這些強勢標的的持股比重都高達3%以上。

主動第一金台股優經理人張正中指出，台股指數正式甩開美伊戰爭的壓抑影響，市場直接押注日AI行情的續揚行情，接下來更要關注AI應用進度，帶動訂單動能、毛利率，及資本支出持續上修的能力，AI及台積電供應鏈同步面臨規格升級、上修價格等新局面，受惠CSP廠商資本支出持續大幅成長，挹注AI供應鏈獲利持續上修，今年AI相關企業獲利年增率都超過三成以上，AI 趨勢具備成長延展性，是台股攻擊行情重要支撐力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股指數 AI 台積電

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