00981A飆破25元…不到一年狂賺150％！知美：還在說主動式ETF是割韭菜？

成立時間不到一年的主動式ETF，主動統一台股增長（00981A），市場價格已經漲破25元，發行價格新台幣10元，今日收盤價格25.07元（已經現賺150.7%），現在還有人在說主動式ETF就是割韭菜嗎？

00981A成立以來還有配發過0.41元的現金股利，所以真正的含息總報酬率是150.48%，投入100萬元已經有機會賺到150萬4800元。

主動式ETF不只有市值型，近期主動式+高股息ETF熱烈推出，不知道大家比較喜歡第一檔主動安聯台灣高息（00984A），還是近期推出的主動國泰動能高息（00400A）、主動摩根台灣鑫收（00401A）呢？

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