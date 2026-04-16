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00981A飆破25元…不到一年狂賺150％！知美：還在說主動式ETF是割韭菜？

聯合新聞網／ 知美Jimmy
受美股上週收紅，帶動台股今天開高走高，盤中最高上漲393點至30,681點，再刷新盤中歷史新高價位。終場台股加權指數收在30,558.86點，上漲269.9點，成交金額在5679.55億元。記者許正宏／攝影 許正宏
受美股上週收紅，帶動台股今天開高走高，盤中最高上漲393點至30,681點，再刷新盤中歷史新高價位。終場台股加權指數收在30,558.86點，上漲269.9點，成交金額在5679.55億元。記者許正宏／攝影 許正宏

成立時間不到一年的主動式ETF，主動統一台股增長（00981A），市場價格已經漲破25元，發行價格新台幣10元，今日收盤價格25.07元（已經現賺150.7%），現在還有人在說主動式ETF就是割韭菜嗎？

00981A成立以來還有配發過0.41元的現金股利，所以真正的含息總報酬率是150.48%，投入100萬元已經有機會賺到150萬4800元。

主動式ETF不只有市值型，近期主動式+高股息ETF熱烈推出，不知道大家比較喜歡第一檔主動安聯台灣高息（00984A），還是近期推出的主動國泰動能高息（00400A）、主動摩根台灣鑫收（00401A）呢？

◎感謝 知美JiMMY 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00981A主動統一台股增長 00400A國泰台股動能高息 00401A摩根台灣鑫收益 00984A主動安聯台灣高息

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