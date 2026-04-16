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00940創新高卻沒人祝福？股添樂嘆：換做主動型ETF早被捧上天

聯合新聞網／ 股添樂 股市新觀點
股添樂指出00940受惠聯電漲停帶動股價創新高，雖未獲多數股民祝福，但強調高股息ETF受惠二線AI落後補漲仍具期待空間。記者許正宏／攝影
股添樂指出00940受惠聯電漲停帶動股價創新高，雖未獲多數股民祝福，但強調高股息ETF受惠二線AI落後補漲仍具期待空間。記者許正宏／攝影

不管你信不信，今天元大台灣價值高息（00940）又創新高了，還是一口氣跳漲一根紅K，氣勢最強的類型。

我發現，咱台灣股民對這檔ETF有種「特殊的情感」，下跌時，開心的人比傷心的多；上漲時，看衰的聲音比樂觀的聲音多，彷彿永遠得不到股民的祝福。

這要是換做主動型ETF，別說創新高了，哪怕當天漲幅擊敗元大台灣50（0050），都要登上新聞標題了，留言板那是一片叫好。

人情冷暖啊！

不過有罵有差，今天幾乎所有高股息ETF都強漲急彈，主要原因是大部分高股息都持有的二哥聯電（2303）漲停板。

聯電為什麼漲停板？大概也是跟市場開始預期台積電逐步縮減成熟製程比重，把更多資源轉向先進製程，二哥聯電、三哥世界先進就有機會獲得轉單效益。剛好這2檔股票也是大部分高股息ETF都持有的股票。

所以我一直認為高股息ETF沒有這麼差。同樣是AI，題材有先後，二三線不是不會漲，如果願意蹲遲早給你等到，高股息ETF啟動落後補漲是可以期待的、不用太悲觀。

當然在這個「不要漲不停、要天天漲停」的年代，這批高股息ETF就算啟動補漲，也很難交出符合股民預期的表現。

◎感謝 股添樂 股市新觀點 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00940元大臺灣價值高息 月配息 ETF 聯電 0050元大台灣50

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