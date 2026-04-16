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主動式台股 ETF 績效長紅勝大盤 群益00992A 價量齊揚漲幅居冠

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
今年來價量齊揚的10檔主動式台股ETF。（資料來源：CMONEY、2026/4/15*新成立以發行價為計算基準）
今年來價量齊揚的10檔主動式台股ETF。（資料來源：CMONEY、2026/4/15*新成立以發行價為計算基準）

統計至4月15日，大盤連續4天創新高。市場投資新寵主動式台股ETF表現更是出色，觀察14檔主動式台股ETF今年來平均漲幅為28.87%打敗大盤的26.79%，再以單檔表現來看，有9檔漲幅勝過大盤。

進一步觀察今年來日均量萬張以上、價量齊揚的主動式台股ETF共有10檔，其中以科技為投資主題的主動群益科技創新（00992A） 今年來上漲46.88%漲幅居冠，其次是主動統一台股增長（00981A），而包括主動群益台灣強棒（00982A）、主動中信台灣卓越（00995A）、主動野村臺灣優選（00980A）、主動復華未來50（00991A）也都有三成以上漲幅的好表現。

群益投信台股主動式ETF團隊表示，台股頻創新高，主動選股策略更彰顯台股主動式ETF攻守兼備的靈活操作特性。主動式操作可適時參酌時事對各產業的影響分析，每日即時進行持股調整，彰顯出因應市場而主動靈活選股策略的優勢，是現階段介入台股的靈活投資選擇。針對當前台股盤勢與產業趨勢，首要焦點應放在AI相關科技產業及其供應鏈，這些領域包括電源管理、高效能運算基礎設施以及半導體設備廠務工程等，具備較高的成長潛力。

主動群益科技創新（00992A）經理人陳朝政指出，基本面穩健的產業與族群仍具備顯著的布局價值。AI科技產業持續成為市場資金追逐的焦點，帶動相關供應鏈的成長熱潮。可持續聚焦a) 封測產業：Rubin/TPU將為2026年CoWoS主要成長動能、b)散熱產業：GB+ASIC帶動2026年AI產業高速成長、c)光通訊產業：AI席捲未來，光收發模組負傳輸重任。整體而言，可關注半導體先進製程、半導體設備、通訊等AI應用以及提高生產力族群。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

群益 台股 00992A

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