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90％主動ETF輸給大盤無投資價值？網：00981A是那10％還不用看盤忙進忙出

聯合新聞網／ 綜合報導
主動型ETF00981A績效強勢，發文探討主動投資是否已顛覆長期打不贏大盤的觀念，引發兩派熱烈論戰。中央社
主動型ETF00981A績效強勢，發文探討主動投資是否已顛覆長期打不贏大盤的觀念，引發兩派熱烈論戰。中央社

台股近期多頭氣氛濃厚，主動式ETF表現引發關注。一名網友拋出問題，是否在台股市場中，主動式ETF已經開始顛覆「長期打不贏大盤」的觀念，甚至具備超越被動ETF的優勢，掀起討論。

原PO指出，主動統一台股增長（00981A）近期表現強勢，讓他開始質疑過去常聽到的投資觀點，尤其是「主動投資難以長期勝過被動指數」。他也觀察到，今年被動ETF中，富邦台灣半導體（00892）績效同樣亮眼，甚至優於部分主動產品，讓他進一步思考，市場是否正進入主動ETF的優勢階段。

對於主動ETF的討論，不少網友認為確實有機會跑贏大盤，並點名個別標的表現突出，「00981A真的強的誇張」、「981A就是那10% 還不用你看盤忙進忙出」、「Ai大爆發 短期內主動會強過被動」、「主動就很適合那些買被動漲多不知道哪時先走一波的」，也有人認為主動ETF等同交由專業經理人操作，對無法自行選股的投資人具有吸引力。

不過也有網友回歸長期統計，認為主動投資仍難勝過大盤，「統計上80%以上專業經理人長期打不贏大盤」、「平均主動會輸被動，因為費用更高」、「強不強不是只看一年好嗎...」、「放十年再來看有沒有贏」，同時也提醒市場環境影響績效，「被動通常強一年 隔一年就鳥掉」、「等到空頭趨勢 被動型就有機會強過主動型」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00981A主動統一台股增長 台股 大盤 00892富邦台灣半導體

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