持有台積電部位低 這 ETF 衝出高績效

台積電（2330）將召開法說會，台股今日有望連八紅，台積電法會過後的台股走勢受關注；不過，規模前十大市值型ETF近一個月績效，台積電持股比重高低，並不必然是決定勝負的關鍵，選股邏輯與產業配置的差異，才是拉開績效距離的核心因素。

台股指數持續創高，市值型ETF近一個月的績效表現備受矚目。根據CMoney統計最新，規模前十大市值型ETF中，群益台ESG低碳（00923）、FT臺灣Smart（00905）以近一個月漲幅12%表現亮眼。元大台灣50（0050）與富邦台50（006208）則分別以11.31%與11.14%的近月漲幅位居三、四名，兩者台積電持股比重均逾63%，為10檔中最高。

值得注意的是，台積電持股比重並非績效的唯一保證。台積電含量僅31.1%的FT臺灣Smart（00905）近月漲幅達12%，2026年以來亦有25.52%的表現，超越多檔高台積電含量的ETF。富蘭克林投顧表示，透過Smart Beta篩選機制、產業分散配置與選股邏輯的差異，在多頭行情中同樣能創造超額報酬。

市場人士指出，台積電今日法說會將是近期台股最重要的催化劑，外界關注管理層對下半年AI需求展望、先進製程產能利用率及地緣政治風險的最新表態。若法說內容優於預期，市值型ETF有望再獲資金青睞。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。