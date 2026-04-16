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200元俱樂部ETF再+1 台股再戰37K、00685L站上200元

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導

台股今（16）日再戰37K，截至中午台股加權指數盤中最高達37,046點，一度上漲324點，帶動追蹤臺灣證券交易所發行量加權股價日報酬正向兩倍指數的群益臺灣加權正2（00685L）盤中站上200元關卡，最高達202.5元，成為現今盤面上第三檔200元ETF，市價僅次於富邦摩台和富邦臺灣加權正2。

群益臺灣加權正2經理人洪祥益表示，台股正2 ETF適合投資人長期投資，因為正2 ETF具備「每日重新平衡」的機制，在股市上漲的趨勢中，這個機制會自動將昨天的獲利滾入今天的本金（等於天天自動加碼）。因此在多頭趨勢，正2 ETF的長期累積報酬率往往會遠大於原型指數的兩倍。在AI硬體需求爆發的投資趨勢下，對於具有資本成長需求的投資人，除了運用市值型ETF以外，也可選擇投資正2 ETF。

以群益臺灣加權正2為例，2017年3月30日上市表現以來至2026年4月15日上漲1902.02%遠大於台灣加權報酬指數同期間報酬415.93%的2倍（831.86%） 的報酬。

據了解，群益臺灣加權正2分割議案正式取得主管機關核准，並預計於5月15日舉辦受益人大會。由於群益臺灣加權正2發行價10元，是市場上台股正2 ETF中最低的，因此分割後將可能成為市場上最能小資入手的台股正2 ETF。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

群益 富邦 台股

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