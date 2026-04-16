台股再衝3萬7！009804最新配息0.876元、年化衝9.4%

近期全球金融市場受地緣政治因素干擾，台股16日盤中開高走高，持續力拼終場站穩37,000點大關。值得注意的是，聯邦台灣精彩50（009804）價格近日受台積電帶動，收盤價屢創新高，除息日訂於4月20日，最後買進日為4月17日，預計於5月14日發放股息。

事實上，聯邦台灣精彩50（009804）第二次配息公告，每單位配發0.876元；若以4月15日淨值估算，年化配息率達9.42%，配息水準亮眼。另外，截至上午12點半，聯邦台灣精彩50（009804）於16日盤中走高，以18.85元開盤、盤中最高達18.92元，再創新高，成交量逾2,700張，在台股續強下，後市將挑戰20元大關。

聯邦台灣精彩50（009804）經理人周彥名表示，台灣晶圓代工龍頭法說會將登場，相關發展將牽動科技股評價表現。另一方面，以台灣50大市值做為成分股的聯邦台灣精彩50今日盤中再創高；在此環境下，市場焦點回歸風險偏好與成長性題材，半導體族群帶動整體科技類股受到關注。

周彥名建議，在市場震盪之際，具備穩定現金流機會的ETF產品吸引資金青睞，但投資人仍須注意，在把握ETF配息金額之外，仍須注意產品是否有產業分散與權重調整機制能有效降低單一族群波動對整體績效的影響，提升風險平衡能力。

聯邦台灣精彩50（009804）產品協理何彥樟補充，全球經濟格局翻轉，台灣展現出強勁的「高所得、高成長」韌性。因此，觀察國際經濟數據，台灣在人均 GDP 跨入高標門檻後，並未如多數發達國家進入增長平原期，反而憑藉 AI 產業的結構性優勢，帶動經濟增速反彈向上。

何彥樟指出，台灣經濟正處於人均所得與產業升級的「黃金交叉」，台股基本面紮實。若遇市場波動回檔，皆是分批布局的好時機，投資人應鎖定科技主題或台股基金，掌握這波由高成長動能驅動的財富紅利。

投資策略上，何彥樟表示，009804採取均衡配置機制，不僅涵蓋半導體龍頭，亦布局AI伺服器、散熱、重電及金融與傳產等多元產業，有助於在電子與傳產輪動環境中分散風險並掌握成長機會。

此外，隨AI應用持續擴展、先進製程維持高稼動，產業中長期動能仍具支撐，在市場逐步消化不確定因素後，兼具結構均衡與收益潛力機會的市值型ETF，成為投資人布局晶圓代工龍頭成長機會以及其他大型權值股的重要工具。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。