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00981A神鬼績效近一個月報酬是0050的兩倍！網獻愛經理人喊：瑤姐我的神

聯合新聞網／ 綜合報導
00981A憑藉靈活選股優勢，單月繳出22.84%的驚人漲幅，績效幾乎是國民ETF0050的兩倍，在社群引爆熱烈討論。中央社
00981A憑藉靈活選股優勢，單月繳出22.84%的驚人漲幅，績效幾乎是國民ETF0050的兩倍，在社群引爆熱烈討論。中央社

台股近期多頭氣勢如虹，被動式與主動式ETF的績效大戰也成為投資圈最熱門的話題。身為台股被動式大盤ETF老大哥的元大台灣50（0050）一直都是存股族的標配，但近期由統一投信推出的主動統一台股增長（00981A）卻繳出了令人驚豔的「恐怖績效」，短短時間內就吸引了大量散戶與市場資金的目光，更在網路上掀起一陣討論狂潮。

攤開過去1個月以來的走勢圖一比，兩者的爆發力差距立刻現形...

國民ETF0050雖然表現依舊穩健，過去1個月上漲了9.00元，累積漲幅來到11.90%，最新股價收在84.60元附近；

但身為主動式ETF的00981A更是來勢洶洶，同期間股價從20元出頭一路狂飆到24.90元左右，單月大漲4.63元，漲幅高達驚人的22.84%。

00981A在過去1個月的績效幾乎是0050的兩倍，徹底展現了主動選股的超額報酬實力。

探究00981A之所以能大幅擊敗大盤，關鍵就在於其主動式操作的靈活性。根據市場資料顯示，00981A鎖定台股市值前300大企業，並聚焦於具備創新力與高成長潛力的大型科技權值股；相較0050必須死守固定的市值權重配比，00981A的經理團隊能夠根據市場風向機動調整持股，精準踩中這波科技股的飆漲紅利，成功創造出遠勝大盤的優異績效。

這波凌厲的漲勢讓股民們嗨翻天，留言區早已被各種驚嘆聲洗版。不少網友直呼「超猛的」、「漲幅贏大盤！？」、「賺麻了」，更有死忠粉絲直接大讚經理人「瑤姐我的神」。看著股價一路不回頭，有股民驚訝表示「怎麼23元沒看幾天就跑到24了...」，甚至直呼根本是「一飛衝天」的「明星股」；當然也有人扼腕感嘆「之前有買三張看到綠好幾天就賣掉了以前買21.3現在買入23.9還沒得領股息」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00981A主動統一台股增長 0050元大台灣50 ETF 經理人

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