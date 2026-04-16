誰說台積電買越多越賺？市值型ETF近月績效大洗牌…00905爆冷超車0050
台積電（2330）今日下午將召開第一季法說會，市場屏息以待。在法說前夕，台積電股價持續強勢，昨日終場大漲25元至2,080元，再度刷新歷史新高，帶動市值型ETF全面沾光。然而，盤點規模前10大市值型ETF近一個月績效，台積電持股比重高低，並不必然是決定勝負的關鍵，選股邏輯與產業配置的差異，才是拉開績效距離的核心因素。
台股昨日延續軋空格局，呈現開高走高的強勢走勢，受惠於美伊談判傳出正面進展，加上台積電法說前買盤積極卡位，加權指數盤中一度攻上37,000點大關，終場上漲約426點、漲幅1.17%，收在36,722.14點，連七紅並寫下史上最高收盤紀錄，成交金額同步放大至9,820億元，市場熱度居高不下。此外，美股那斯達克指數昨夜強彈逾376點、漲幅1.59%，首度站上24,000點並創歷史收盤新高，科技股多頭氣氛持續蔓延，為台股今日開盤提供有力支撐。
在此強勢背景下，市值型ETF近一個月的績效表現備受矚目。根據CMoney統計最新，規模前10大市值型ETF中，群益台ESG低碳（00923）、FT臺灣Smart（00905）以近一個月漲幅12%表現亮眼。元大台灣50（0050）與富邦台50（006208）則分別以11.31%與11.14%的近月漲幅位居三、四名，兩者台積電持股比重均逾63%，為10檔中最高。
值得注意的是，台積電持股比重並非績效的唯一保證。台積電含量僅31.1%的FT臺灣Smart（00905）近月漲幅達12%，今年以來亦有25.52%的表現，超越多檔高台積電含量的ETF。這顯示，Smart Beta篩選機制、產業分散配置與選股邏輯的差異，在多頭行情中同樣能創造超額報酬。
市場人士指出，台積電今日法說會將是近期台股最重要的催化劑，外界關注管理層對下半年AI需求展望、先進製程產能利用率及地緣政治風險的最新表態。若法說內容優於預期，市值型ETF有望再獲資金青睞。
|代號
|股票名稱
|收盤價(元)
|近1個月
漲幅(%)
|今年以來
漲幅(%)
|台積電權重(%)
|00923
|群益台ESG低碳50
|32.25
|12.21
|24.04
|43.8
|00905
|FT臺灣Smart
|21.84
|12
|25.52
|31.1
|0050
|元大台灣50
|84.15
|11.31
|28.28
|63.2
|006208
|富邦台50
|195.05
|11.14
|29.95
|63.2
|00850
|元大臺灣ESG永續
|69.45
|10.68
|25.47
|31.8
|009816
|凱基台灣TOP50
|11.85
|10.54
|--
|43.1
|00692
|富邦公司治理
|73.7
|10.49
|28.06
|60.3
|TWA00
|加權指數
|36722.14
|10.14
|26.79
|00888
|永豐台灣ESG
|25.44
|9.94
|25.01
|29.4
|009802
|富邦旗艦50
|14.02
|8.85
|24.51
|--
|00922
|國泰台灣領袖50
|31.2
|1.27
|20.46
|45.2
資料來源:CMoney 資料截至:2026.04.15
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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