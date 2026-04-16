誰說台積電買越多越賺？市值型ETF近月績效大洗牌…00905爆冷超車0050

台積電（2330）今日下午將召開第一季法說會，市場屏息以待。在法說前夕，台積電股價持續強勢，昨日終場大漲25元至2,080元，再度刷新歷史新高，帶動市值型ETF全面沾光。然而，盤點規模前10大市值型ETF近一個月績效，台積電持股比重高低，並不必然是決定勝負的關鍵，選股邏輯與產業配置的差異，才是拉開績效距離的核心因素。

台股昨日延續軋空格局，呈現開高走高的強勢走勢，受惠於美伊談判傳出正面進展，加上台積電法說前買盤積極卡位，加權指數盤中一度攻上37,000點大關，終場上漲約426點、漲幅1.17%，收在36,722.14點，連七紅並寫下史上最高收盤紀錄，成交金額同步放大至9,820億元，市場熱度居高不下。此外，美股那斯達克指數昨夜強彈逾376點、漲幅1.59%，首度站上24,000點並創歷史收盤新高，科技股多頭氣氛持續蔓延，為台股今日開盤提供有力支撐。

在此強勢背景下，市值型ETF近一個月的績效表現備受矚目。根據CMoney統計最新，規模前10大市值型ETF中，群益台ESG低碳（00923）、FT臺灣Smart（00905）以近一個月漲幅12%表現亮眼。元大台灣50（0050）與富邦台50（006208）則分別以11.31%與11.14%的近月漲幅位居三、四名，兩者台積電持股比重均逾63%，為10檔中最高。

值得注意的是，台積電持股比重並非績效的唯一保證。台積電含量僅31.1%的FT臺灣Smart（00905）近月漲幅達12%，今年以來亦有25.52%的表現，超越多檔高台積電含量的ETF。這顯示，Smart Beta篩選機制、產業分散配置與選股邏輯的差異，在多頭行情中同樣能創造超額報酬。

市場人士指出，台積電今日法說會將是近期台股最重要的催化劑，外界關注管理層對下半年AI需求展望、先進製程產能利用率及地緣政治風險的最新表態。若法說內容優於預期，市值型ETF有望再獲資金青睞。

代號 股票名稱 收盤價(元) 近1個月

漲幅(%) 今年以來

漲幅(%) 台積電權重(%) 00923 群益台ESG低碳50 32.25 12.21 24.04 43.8 00905 FT臺灣Smart 21.84 12 25.52 31.1 0050 元大台灣50 84.15 11.31 28.28 63.2 006208 富邦台50 195.05 11.14 29.95 63.2 00850 元大臺灣ESG永續 69.45 10.68 25.47 31.8 009816 凱基台灣TOP50 11.85 10.54 -- 43.1 00692 富邦公司治理 73.7 10.49 28.06 60.3 TWA00 加權指數 36722.14 10.14 26.79 00888 永豐台灣ESG 25.44 9.94 25.01 29.4 009802 富邦旗艦50 14.02 8.85 24.51 -- 00922 國泰台灣領袖50 31.2 1.27 20.46 45.2 資料來源:CMoney 資料截至:2026.04.15

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