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誰說台積電買越多越賺？市值型ETF近月績效大洗牌…00905爆冷超車0050

聯合新聞網／ 綜合報導
台積電法說會買盤卡位帶動台股衝上36722點歷史新高，盤點前10大市值型ETF近月績效，含積量較低的00923與00905漲幅達12%超車0050。中央社
台積電法說會買盤卡位帶動台股衝上36722點歷史新高，盤點前10大市值型ETF近月績效，含積量較低的00923與00905漲幅達12%超車0050。中央社

台積電（2330）今日下午將召開第一季法說會，市場屏息以待。在法說前夕，台積電股價持續強勢，昨日終場大漲25元至2,080元，再度刷新歷史新高，帶動市值型ETF全面沾光。然而，盤點規模前10大市值型ETF近一個月績效，台積電持股比重高低，並不必然是決定勝負的關鍵，選股邏輯與產業配置的差異，才是拉開績效距離的核心因素。

台股昨日延續軋空格局，呈現開高走高的強勢走勢，受惠於美伊談判傳出正面進展，加上台積電法說前買盤積極卡位，加權指數盤中一度攻上37,000點大關，終場上漲約426點、漲幅1.17%，收在36,722.14點，連七紅並寫下史上最高收盤紀錄，成交金額同步放大至9,820億元，市場熱度居高不下。此外，美股那斯達克指數昨夜強彈逾376點、漲幅1.59%，首度站上24,000點並創歷史收盤新高，科技股多頭氣氛持續蔓延，為台股今日開盤提供有力支撐。

在此強勢背景下，市值型ETF近一個月的績效表現備受矚目。根據CMoney統計最新，規模前10大市值型ETF中，群益台ESG低碳（00923）、FT臺灣Smart（00905）以近一個月漲幅12%表現亮眼。元大台灣50（0050）與富邦台50（006208）則分別以11.31%與11.14%的近月漲幅位居三、四名，兩者台積電持股比重均逾63%，為10檔中最高。

值得注意的是，台積電持股比重並非績效的唯一保證。台積電含量僅31.1%的FT臺灣Smart（00905）近月漲幅達12%，今年以來亦有25.52%的表現，超越多檔高台積電含量的ETF。這顯示，Smart Beta篩選機制、產業分散配置與選股邏輯的差異，在多頭行情中同樣能創造超額報酬。

市場人士指出，台積電今日法說會將是近期台股最重要的催化劑，外界關注管理層對下半年AI需求展望、先進製程產能利用率及地緣政治風險的最新表態。若法說內容優於預期，市值型ETF有望再獲資金青睞。

代號股票名稱收盤價(元)近1個月
漲幅(%)		今年以來
漲幅(%)		台積電權重(%)
00923群益台ESG低碳5032.2512.2124.0443.8
00905FT臺灣Smart21.841225.5231.1
0050元大台灣5084.1511.3128.2863.2
006208富邦台50195.0511.1429.9563.2
00850元大臺灣ESG永續69.4510.6825.4731.8
009816凱基台灣TOP5011.8510.54--43.1
00692富邦公司治理73.710.4928.0660.3
TWA00加權指數36722.1410.1426.79
00888永豐台灣ESG25.449.9425.0129.4
009802富邦旗艦5014.028.8524.51--
00922國泰台灣領袖5031.21.2720.4645.2

資料來源:CMoney　資料截至:2026.04.15

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00905FT臺灣Smart 00923群益台灣ESG低碳50 0050元大台灣50 006208富邦台50 2330台積電 市值型 ETF

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