國泰00400A規模暴增 登百億級台股ETF

百億級台股ETF再+1！國泰投信旗下首檔主動式ETF主動國泰動能高息（00400A）自上周四（9日）掛牌以來，憑藉強勁的選股實力與市場熱度，平均日成交量多達12萬張，僅歷經五個交易日，基金規模便從81億元，迅速突破100億元，成功晉身百億級ETF行列，展現投資人對國泰專家團隊及主動式管理的高度認可。

00400A經理人梁恩溢表示，目前基金投資組合，最大成分股「護國神山」台積電股價於15日一度衝上2,100元天價、總市值逼近54兆元，也為16日即將登場的法說會持續預熱；此外，AI伺服器需求強勁，帶動股王信驊股價收在13,875元，持續刷新台股天花板價格，皆是00400A成分股。

00400A更主動加碼受惠於AI晶片效能提升的關鍵廠商，如散熱的奇鋐、健策，以及測試介面的致茂、旺矽。不同於傳統被動指數需等待季度調整，00400A透過動能調倉，可在AI伺服器規格升級初期即拉高具備高技術門檻、高毛利特質的企業權重，力求在高度競爭的科技供應鏈中，以彈性布局捕捉兼具資本利得與高息潛力的企業，為投資人過濾市場雜訊、鎖定企業實質獲利表現，打造進可攻、退可守的資產配置，挖掘更深層的超額報酬機會。

國泰投信指出，當前台股已進入「價值重估」階段，00400A的優勢在於跳脫權重限制，鎖定具備「硬體定價權」、且兼具高成長潛力的企業，由專業投研團隊憑藉市場基本面與總經局勢靈活變化，保持基金兼具動能與收益的長期投資機會，成為主動式ETF的市場新星。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。