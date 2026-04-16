3月定期定額買ETF 前20名中出現「這檔」唯一新面孔

台股持續紅火，本周三個交易日台股加權指數已連番創高。回顧風雨3月，全球金融市場遭逢美伊戰事衝擊，台股也遭波及，但不論是投資人新開戶數、開戶人數變動，還是期末累積開戶數，3月皆較前兩個月增加，顯示投資人看好台股後市，越跌越買。

進一步觀察長期投資風向球之一的ETF定期定額交易戶數變化，可以發現3月定期定額排名前20的ETF，台股市值型、高股息型、美股市值型為三大族群，且名單與2月有19檔重複，唯一一檔新面孔，就是2月才掛牌的凱基台灣TOP 50（009816），首次進榜就直取第11名，交易戶數更較上月成長逾280%，顯見人氣高漲。

法人表示，上市櫃公司公布3月營收，不僅首度超越5兆元歷史新高，更較2月顯著增長34%；若細分成電子與傳產來看，電子營收較前月成長37%，傳產營收也有較前月成長26%的亮眼表現。第1季雖為傳統淡季，但產業基本面健康，預估今年台股加權指數與EPS將持續成長。

凱基台灣TOP 50ETF研究團隊表示，台灣30年來累積的製造經驗、資本壁壘與高效率周轉率，使其在AI產業鏈中具備三大競爭優勢，包括高效率的生產基地、人才高度流動與地理優勢，以及中美對抗下的獨立地位；相較於過去在供應鏈中扮演代工配角，如今在AI趨勢下，台灣已蛻變成為全球供應鏈的主角，具備全球最完整的硬體資源與生產能力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。