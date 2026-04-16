009816空降定期定額熱區...刷新00929紀錄！00981A月增4成、0050百萬大關無人能敵

國民定期定額3月人氣榜：009816首進榜破記錄

依據今天證交所公告的最新數據，2月初才掛牌的凱基台灣TOP50（009816），在3月首次進入定期定額就空降在第11名，首月人數達到36668，又創新定期定額史上最佳首次進榜記錄。

前次記錄是復華台灣科技優息（00929）在2023年8月首次進榜，以10787人排在第11名，由此可見009816熱門程度更勝那年的00929。

整體來看，2月因為交易天數減少而導致大幅月減，所以來到3月，不論股票或ETF都普遍呈現月增，但成長率高低落差還不小。

ETF組冠軍是主動派掌門主動統一台股增長（00981A），月增4成達到6.2萬人，小台積電富邦科技（0052）也超過3成，而進入無敵狀態的元大台灣50（0050）則已經逼近百萬大關。

股票組當中台積電和台達電都有2成以上的月增，台積電正式突破20萬人了。

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