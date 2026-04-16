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美股V轉誰最強？MAG7修正後反彈勝率100%…想抄底009815成首選

聯合新聞網／ 綜合報導

反彈買美股，V轉力是選擇美股ETF的關鍵。根據彭博統計2020年至2025年，跌幅10%以上波段修正，觸底之後，彭博科技七巨頭指數平均3個月內可反彈35%，觸底反彈能力遠勝標普500指數、那斯達克100指數。

美伊戰事衝擊，導致美股三大指數3月全面下滑，甚至一度跌破年線，4月美股回溫。法人表示，投資人想趁反彈布局美股ETF，可觀察相關指數在歷次修正後的報酬表現，優先布局反彈能力表現最佳者，資產回補速度更快。

國內具代表性的美股ETF，包括追蹤標普500指數的元大S&P500（00646）、追蹤那斯達克100指數的富邦NASDAQ（00662）以及以以科技七巨頭為核心，占比達7成的大華美國MAG7+（009815）。

根據彭博數據統計，2020年至2025年，美股共有3次波段跌幅超過10%以上的修正，分別發生在2022年、2024年8月以及2025年4月。統計指數下跌觸底後3個月的報酬數據，標普500指數平均上漲18.6%、那斯達克100指數平均上漲23.26%，彭博科技七巨頭指數平均報酬表現則達35%，且在每次修正的反彈表現皆勝出。

法人表示，在AI趨勢下，科技七巨頭是最具獲利能力的一群企業，往往是避險情緒降溫後，資金回流的首選，V轉能力較大盤更為突出。因此市場短期的修正，反而是投資人利用009815這類高科技巨頭比重ETF，以更低成本累積更多好資產的機會，市場回溫時，資產成長速度將更有感。

各指數出現逾10%修正，觸底後三個月報酬率

 彭博科技七巨頭指數那斯達克100指數標普500指數
2022年43.19%18.36%11.86%
2024年8月26.17%18.34%下跌未超過10%
2025年4月35.90%33.08%25.36%
平均35.09%23.26%18.61%

資料來源：彭博。統計期間：2020年-2025年。註：反彈幅度統計，採該次波段修正最低點收盤日之後累積3個月績效表現

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

009815大華美國MAG7+ 00662富邦NASDAQ-100基金 00646元大S&P500 ETF 美股

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