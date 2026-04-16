再創紀錄！今年亞洲最熱ETF是它、單月定期定額破百億

今年以來台股表現強勁，帶動市值型ETF投資人熱，元大台灣50（0050）3月定期定額金額突破百億元大關，今年以來淨申購金額為亞洲ETF第一，規模亦攀升至亞洲ETF第六大。

投信投顧公會資料，0050 3月定期定額金額來到101.8億元，較2月大幅成長17.4億元，穩居定期定額扣款冠軍；單月定期定額戶數98.6萬，月增14.2萬，均再創新高。

而據Bloomberg統計，0050今年以來資金流入金額為亞洲第一，至4月15日規模1.55兆，已登上亞洲ETF第六大，距離第五名的滬深300 ETF華泰柏瑞僅約新台幣400億元，可望於近期超越，進入前五。目前亞洲ETF規模前四均為日本掛牌，分別追蹤東證或日經225指數。

法人分析，0050為純粹的市值型ETF，被動投資不會選股失誤、不會錯過台股行情，成為投資人追成長、低點加碼的「標配」。3月以來受到美伊戰爭影響，3月4日、3月9日台股分別下跌1,494、1,898點，投資人越跌越買，0050兩日淨申購分別達270億元、253億元，累積3月單月淨申購達1,469億元，創下歷史新高。

0050規模突破1.5兆元後，經理費已低於0.08%，未來將持續隨規模成長而下降，最低可降至接近0.05%，為全台股ETF最低。

除了被動商品表現突出，觀察元大投信旗下產品，近期主動基金同步亮眼，今年以來台股基金績效排名由元大新主流、元大經貿、元大2001與元大卓越囊括前四，績效皆在六成以上，元大新主流今年報酬率更已突破八成。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。