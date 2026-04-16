高股息只能防禦？00984A八個月漲近29% 棒棒：加上0056一起存領息也賺價差

2026年台股市場由AI供應鏈與半導體領軍，投資邏輯正經歷一場顯著的進化。財經Youtuber棒棒在其最新影片中指出，傳統被動型高股息ETF雖然是穩定的「收割機」，但在追求資產規模最大化時，效率已難以滿足現行市場。

他建議投資人應將配置從單純的「防禦」轉向「混血配置」，引入主動式ETF作為資產成長的引擎。

傳統高息ETF的侷限：有飯吃但難開疆闢土

棒棒分析，0056、00878與00919等老牌高股息組合，因其選股邏輯受限於預測殖利率或過去配息紀錄，往往會將股價爆發力強、但殖利率相對較低的成長領頭羊（如台積電或純AI概念股）排除在外。

在多頭市場中，這類產品雖然能提供穩定的現金流地基，但在資產增值效率上明顯落後於大盤。

「傳統高股息能確保你有飯吃，但無法幫你開疆闢土，」棒棒直言，若要兼顧領息與資產成長，必須配置具備即時換股能力的主動式產品。

績效冠軍00984A脫穎而出：八個月漲幅近29%

在眾多主動式標的中，棒棒點名全台首檔主動式高息ETF主動安聯台灣高息（00984A）。

根據數據顯示，00984A自2025年7月掛牌至2026年3月底，短短8個月內漲幅達28.92%，不僅奪下台股高股息ETF績效冠軍，更領先第二名約7個百分點，展現出遠勝傳統指數型標的的攻擊力。

棒棒指出，00984A的優勢在於安聯投信強大的主動管理基因，其「動態調整機制」讓經理人能根據市場熱點即時變換持股，而非被動等待每半年的指數調整。

此外，該基金持股高度分散至100-180檔標的，前十大成分股僅佔約三成，能有效在波動環境中降低風險。

混血月配組合：主動與被動的完美平衡

針對廣大存股族關心的月月配策略，棒棒提出全新的「混血建議」。他以元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）、群益台灣精選高息（00919）為固定底盤，分別搭配對應的主動式標的：

00919搭配主動式人氣王主動統一台股增長（00981A）（規模破千億且股價已回本）。 00878搭配主動群益台灣強棒（00982A）（涵蓋權值股與中小型潛力股）。 0056搭配00984A（主動選股注入超額報酬動能）。

以00984A為例，其最新公佈的年化配息率高達8.58%，意味著不到140萬的本金即可達成月領1萬元加薪的目標。

專家建議：按生命週期靈活轉換

面對是否該全面汰換傳統高息標的的疑問，棒棒建議投資人應視目的而定。若尚有主動收入且希望資產快速成長，可提高主動式ETF權重；若已退休需要穩定生活費，則應保留0056等標的作為核心地基，將主動式作為衛星配置。

棒棒最後總結，在2026年波動放大的環境下，單純「照表操課」的傳統ETF已顯得僵固。認同主動選股能帶來超額報酬的投資人，應善用主動式ETF的靈活性，在領取穩定股息的同時，也為資產注入更強勁的增值動能。

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