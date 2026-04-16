台股飆破3萬7！存股哥8張0050爽賺55％揭：「高息＋市值＋質押」超強二刀流戰法

＊原文發文時間為4月15日

3月又再一次複製了過去的歷史，劇烈的動盪緊接著就是迎來一波大漲，今天（4/15）指數又破紀錄，最高觸及37064點，最後收在36722點，如果你有按照自己的紀律，應該會慶幸3月時仍然按照自己的節奏買進。

看了一下自己的元大台灣50（0050），目前持有8張，帳面報酬來到個人新高$238,299（55%），其中5張是用股票質押買進，其他3張是股息再投入用零股戰術慢慢湊的，目前用高股息+市值型的二刀流配置覺得效益相當好。

這樣的打法要股息有股息、要資本利得有資本利得，還有現金流可以保護槓桿，資本利得增值的部分也可以選擇用質押借出來繼續存股，攻防一體、兩者兼具，還有槓桿當作加速器，個人認為是相當全面的配置。

不過我自己要優化的部分就是拉高0050的持股比例，讓資產成長更有效率，目前有75%配置高股息，市值型只佔了整體配置的5%，所以接下來也會將明年開始集火買市值型的計劃提前挪到今天進行。

投資面向千百萬種，不需要在意其他人的看法，選擇自己喜歡的節奏比較重要，因為沒有任何人可預測未來。

你覺得虛擬貨幣比較強、黃金比較強、台積電比較強、市值型比較強、高股息比較強，甚至定存比較強，那都沒有關係，也都可以多方位嘗試，只要能讓自己人生過得好的方式就是最好的方式。

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※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。