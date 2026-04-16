0056創高又填息！專家讚「領息又吃到價差」：選了老司機就乖乖上車坐好

＊原文時間4月15日。

領到息之後，每個人的下一步可能都不一樣，今天來幫大家做個測驗，看看你是哪一種？

第一種、股息一到帳 立刻再投入

股息再投入最大的威力，就在時間拉長，滾動的雪球效應，只要每次把息再買進，下一期的配息基數就更大一點，然後再大一點，看起來每次都只差一點點，但十年後回頭看，會發現差距大到有點不講道理。

但這種策略還有一個隱藏優勢：它讓你根本沒有機會「亂花掉」，錢還沒有時間在你帳戶裡待著，就已經變成新的持股了。

對於「比較沒有」自制力的人來說，這其實是一種非常聰明的保護機制，目標明確、時間軸夠長、對生活開銷已經有穩定安排的人，需要的是讓它繼續安靜工作。

第二種、股息分三部分：投入、備用、花掉

這種人對「為什麼要投資」想得更清楚，一部分再投入，讓複利繼續跑；一部分留著備用，給自己一點緩衝，遇到臨時支出也從容；最後一部分，刻意花掉。

「刻意花掉」這四個字，值得多說一點。

投資很長一段時間之後，有些人會開始覺得帳面數字一直在漲，但生活好像沒什麼不一樣，這種感覺久了，會悄悄消磨持股的動力。

當你偶爾用股息帶家人去吃一頓一直想去的餐廳、買一件放在願望清單很久的東西、或者去一趟說了很久的短途旅行，換個角度想，是給自己讓「繼續持有」這件事變得更有感。

其實投資和生活之間有了真實的連結，對市場波動的耐受力往往也會更好，因為這件事是真的在讓你的日子過得不一樣。

適合這樣做的人，則是想要平衡長期累積與當下生活品質的人，享受生活和認真投資，兩件事可以同時成立，但我覺得更適合已經執行存股、定期定額一段時間，已經有享受到複利，開始有成果的人。

第三種、先放著 等回檔再買

現在股價創高，直覺告訴這樣的人，「等一個更好的位置再進」。

這個邏輯聽起來很合理，事實上也有它的道理，等回檔的優勢，同樣一筆錢，買在低一點的位置，每股平均成本就會更漂亮，長期下來配息殖利率也跟著提升，這是有耐心、等得了的人適合做的事，本身是一種紀律。

要補充的是，「等」這件事需要搭配一個清楚的條件，等到什麼位置才要買？

如果只是模糊地覺得「現在太高了」，很容易變成一路等、一路看，然後錯過好幾次配息，最後在更高的價格追進去，等待有效，前提是等待本身有個明確的錨。

所以有自己估價方式的人，對價格更敏感，時間上有餘裕又有一定現金水位，而且真的能在等待過程中按兵不動的人，這幾個特質成立，這樣的策略才成立。

大家都有在符合自己的位子上嗎？總之，選了老司機，就乖乖坐好，剩下的，讓時間來負責。

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