通膨在哪裡看0050就知道！達人破除台積電（2330）迷思：不懂這邏輯根本抱不住

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聯合新聞網／ Jet Lee的投資隨筆
達人回顧0050六年來股價已實質膨脹4倍，強調指數化投資獲利關鍵在於順應市場汰弱留強的底層邏輯，並呼籲投資人應著眼全球資產配置。中央社
達人回顧0050六年來股價已實質膨脹4倍，強調指數化投資獲利關鍵在於順應市場汰弱留強的底層邏輯，並呼籲投資人應著眼全球資產配置。中央社

＊原文發文時間為4月15日

六年前81.4今天是84.15，看起來好像差不多？沒有，這已經是一分四後的價格了。

你說通膨到底在哪裡？光是元大台灣50（0050）這種大型股ETF的股價就膨脹了四倍

你可能會說還不是台積電（2330）帶起來的，0050有什麼好說的。

沒有，2020年的時候你應該不會聽到有人叫你all in 2330。

當然也沒網紅跟你說台積電股價會上三千。

但是我當時就在跟你說投資台股首選0050

這算不算一種「倖存者偏差」？

如果我現在跟你說，「指數化投資就是只要買0050，你看當初買0050現在就賺多少了！」

那這就叫倖存者偏差無誤。

我一直都說要全球化資產配置，0050比重不要太高

所以我現在也不會跟你說只要買0050就好。

可是為什麼我六年前就敢說要買0050？不是因為有台積電、台達電、聯發科，是因為指數化投資的底層邏輯

我知道市場會汰弱留強但我卻不知道誰是贏家，所以被動追蹤市場變化最好

那現在要繼續買0050嗎？如果你要配置台股，那0050肯定是你的首選，但請記得比重問題。

但你問的是以後會不會繼續漲？我不知道。

因為我是站在全球化資產配置的角度去看0050，而不是預期上漲空間

指數化投資看起來好像就是買了不賣這麼簡單，但事實上經過時間考驗就會知道有些事情如果不懂底層邏輯就不可能做到

◎感謝 Jet Lee的投資隨筆 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 ETF 2330台積電 通膨 台達電 指數化投資

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