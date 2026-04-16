台股震盪009804逆勢飆18.65元新高！最後買進日曝光…搶搭台積電（2330）法說行情

近期全球金融市場受地緣政治因素干擾，美國與伊朗會談未能取得共識，使中東局勢再度升溫，推升能源價格並帶動避險需求，短期市場波動加劇。

聯邦投信表示，台灣晶圓代工龍頭法說會將登場，相關發展將牽動科技股評價表現。另一方面，以台灣50大市值做為成分股的聯邦台灣精彩50（009804）在4/15收盤價創新高至18.65元。在此環境下，市場焦點回歸風險偏好與成長性題材，半導體族群帶動整體科技類股受到關注。

在市場震盪之際，具備穩定現金流機會的ETF產品吸引資金青睞，但投資人仍須注意，在把握ETF配息金額之外，仍須注意產品是否有產業分散與權重調整機制能有效降低單一族群波動對整體績效的影響，提升風險平衡能力。

聯邦投信進一步指出，009804除息日訂於4月20日，最後買進日為4月17日，預計於5月14日發放股息。

在投資策略上，該ETF採取均衡配置機制，不僅涵蓋半導體龍頭，亦布局AI伺服器、散熱、重電及金融與傳產等多元產業，有助於在電子與傳產輪動環境中分散風險並掌握成長機會。

隨AI應用持續擴展、先進製程維持高稼動，產業中長期動能仍具支撐，在市場逐步消化不確定因素後，兼具結構均衡與收益潛力機會的市值型ETF，成為投資人布局晶圓代工龍頭成長機會以及其他大型權值股的重要工具。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。