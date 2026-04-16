快訊

MLB／「大谷條款」誕生後第一次 大谷翔平近5年來首次「只投不打」

台積電開平翻黑鈍化漲勢！台股衝關37,000卡卡 台達電、聯電接棒領攻

獨／iPhone「嗶進站」台灣交通卡合體蘋果見曙光？追悠遊卡、一卡通Apple Pay進度

聽新聞
0:00 / 0:00

00842B 今日為最後買進日 4月配息0.8元創新高

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
4月年化配息率前10名的債券ETF。資料來源：CMoney
4月年化配息率前10名的債券ETF。資料來源：CMoney

根據台新投信官網最新公告，台新美元銀行債（00842B）最近一期00842B每單位配息金額調高為0.8元，從過去一年的0.55、0.6、0.7逐步調升至0.8元創新高，以4月債券ETF配息表現來看，00842B年化配息率突破10%，為4月年化配息率最高的債券型ETF，預計於4月17日除息，16日為最後買進日前布局。

目前已公布配息的債券ETF資料顯示，4月除息的債券ETF年化配息率前十強之配息率皆達6%以上，其中，前三強00842B、國泰優選非投等債（00727B）及第一金優選非投債（00981B）年化配息率皆逾8%，00842B是唯一年化配息率逾10%，今年來受益人數大增42%表現亮眼。法人表示，隨美國、以色列及伊朗戰事延續，油價維持高檔、股市陷入震盪之時，全球債市現金仍往投資等級債券湧進，透過高配息債券ETF切入金融債，更能同時掌握收益與現金流優勢。

00842B研究團隊表示，中東地緣政治風險升溫，戰事不確定性推升油價與通膨預期，帶動美國公債殖利率回升至相對高檔，10年期殖利率一度逼近4.5%，市場波動明顯加劇。在政策利率路徑仍具不確定性、降息時點可能延後的環境下，債券短期仍面臨震盪。

然而，對中長期投資人而言，當前利率水準提供鎖定收益的良好時點;另一方面，金融機構在監管改革後資本結構顯著強化，資本適足率維持高檔，相較於受融資成本與景氣循環影響較大的非金融企業，金融業基本面相對穩健，使金融債在信用利差擴大的環境中展現較佳防禦與收益優勢。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

配息 債券 債券ETF

延伸閱讀

降息夢醒了？00679B、00933B...被套牢 小童點「持續偏多」：債市底部已現

4月ETF除息潮來襲！00905近1年漲逾70%靠實力配息、00912年化配息率衝12.2%

BBB 級債值得留意 凱基00981T 每受益權單位擬配發0.057元

台股ETF「4月除息高峰秀」來了 六檔除息台股ETF 4月來掀搶買潮

相關新聞

通膨在哪裡看0050就知道！達人破除台積電（2330）迷思：不懂這邏輯根本抱不住

通膨影響下，元大台灣50（0050）ETF股價在六年間增長四倍，引發投資人關注。達人指出，指數化投資的重要性在於追蹤市場變化，而不是僅倚賴單一股票如台積電（2330）。儘管0050為台股首選，仍需注意比重配置及全球化資產配置策略。

台股震盪009804逆勢飆18.65元新高！最後買進日曝光…搶搭台積電（2330）法說行情

台灣50大市值ETF聯邦台灣精彩50（009804）於4月15日創下18.65元新高，吸引資金青睞。聯邦投信指出，該ETF除息日訂於4月20日，最後買進日為4月17日，將發放股息。此ETF透過均衡配置分散風險，掌握半導體及多元產業成長機會。

台股創高帶動正二熱潮！他讚00631L成「顯學」越跌越買

台股再創新高之際，有網友在PTT發文指出，元大台灣50正2（00631L）股價同步創高，並稱其已成為「股海聖杯」，引發熱烈討論。不少網友認同槓桿ETF在多頭市場的優勢，但也有人提醒，高波動與熊市風險仍不可忽視，市場看法呈現分歧。

他想在高點停利0050轉買00713！其他人不看好：漲幅抵好幾年配息

高股息ETF主打穩定現金流，對於想穩定領取股息的投資人而言有一定吸引力。有網友在PTT發文詢問，具備約6%殖利率的高股息ETF00713是否為穩定標的，以及是否應在台股高點停利0050，引發熱烈討論。多數網友認為，當前多頭市場下，高股息吸引力下降，而0050則以長期成長為主，是否停利也成為爭論焦點。

00940重返發行價掀解套潮？網勸「早點脫手」：改買0050更好賺

高股息ETF元大台灣價值高息（00940）近期重返10元發行價，引發PTT網友熱議。有網友直言該標的「台股行情這麼好卻表現不佳」，並認為回到發行價應該趁機出場，多數討論也聚焦在「是否值得續抱」與「提前下車是否更划算」，呈現明顯質疑聲浪。

百億元台股主動式 ETF+1 總規模挑戰3,000億元

台股衝上37K，15日上漲1.17%或426點，收36,722點，連續四個交易日刷新歷史新高價，激勵14檔台股主動式ETF市價全數跟著刷新歷史新高，主動國泰動能高息（00400A）規模正式突破百億元，推升百億元俱樂部增至七檔，帶動整體台股主動式ETF規模攀升至2,953.27億元，近日將挑戰3,000億元關卡。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。