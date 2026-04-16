00842B 今日為最後買進日 4月配息0.8元創新高

根據台新投信官網最新公告，台新美元銀行債（00842B）最近一期00842B每單位配息金額調高為0.8元，從過去一年的0.55、0.6、0.7逐步調升至0.8元創新高，以4月債券ETF配息表現來看，00842B年化配息率突破10%，為4月年化配息率最高的債券型ETF，預計於4月17日除息，16日為最後買進日前布局。

目前已公布配息的債券ETF資料顯示，4月除息的債券ETF年化配息率前十強之配息率皆達6%以上，其中，前三強00842B、國泰優選非投等債（00727B）及第一金優選非投債（00981B）年化配息率皆逾8%，00842B是唯一年化配息率逾10%，今年來受益人數大增42%表現亮眼。法人表示，隨美國、以色列及伊朗戰事延續，油價維持高檔、股市陷入震盪之時，全球債市現金仍往投資等級債券湧進，透過高配息債券ETF切入金融債，更能同時掌握收益與現金流優勢。

00842B研究團隊表示，中東地緣政治風險升溫，戰事不確定性推升油價與通膨預期，帶動美國公債殖利率回升至相對高檔，10年期殖利率一度逼近4.5%，市場波動明顯加劇。在政策利率路徑仍具不確定性、降息時點可能延後的環境下，債券短期仍面臨震盪。

然而，對中長期投資人而言，當前利率水準提供鎖定收益的良好時點;另一方面，金融機構在監管改革後資本結構顯著強化，資本適足率維持高檔，相較於受融資成本與景氣循環影響較大的非金融企業，金融業基本面相對穩健，使金融債在信用利差擴大的環境中展現較佳防禦與收益優勢。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。