百億元台股主動式 ETF+1 總規模挑戰3,000億元

台股衝上37K，15日上漲1.17%或426點，收36,722點，連續四個交易日刷新歷史新高價，激勵14檔台股主動式ETF市價全數跟著刷新歷史新高，主動國泰動能高息（00400A）規模正式突破百億元，推升百億元俱樂部增至七檔，帶動整體台股主動式ETF規模攀升至2,953.27億元，近日將挑戰3,000億元關卡。

根據CMoney統計至昨日，規模百億元的台股主動式ETF依序為主動統一台股增長1,363.44億元、主動群益台灣強棒348.97億元、主動復華未來50的305.32億元、主動群益科技創新287.49億元、主動野村臺灣優選131.99億元、主動安聯台灣121.95億元、主動國泰動能高息101.14億元。

其中，規模改寫歷史新高的有主動統一台股增長、主動群益台灣強棒、主動群益科技創新、主動野村臺灣優選、主動國泰動能高息、主動野村台灣50（00985A）、主動安聯台灣高息（00984A）、主動中信台灣卓越、主動台新優勢成長以及主動第一金台股優。

以今年來市價含息漲跌觀察（今年新掛牌，採用發行價來計算）漲幅依序為主動第一金台股優47.3%（新掛牌）、主動群益科技創新46.88%、主動統一台股增長46.65%、主動台新優勢成長45%、主動中信台灣卓越39.4%（新掛牌）、主動復華未來50的36.49%、主動群益台灣強棒31.72%、主動野村台灣50的31.39%、主動野村臺灣優選30.71%、主動安聯台灣高息24.89%、主動安聯台灣16.6%（新掛牌）、主動國泰動能高息15.6%（新掛牌）、主動兆豐台灣豐收10.8%（新掛牌）、主動摩根台灣鑫收10.3%（新掛牌）。

展望台股後市，主動國泰動能高息經理人梁恩溢指出，主動國泰動能高息現階段持股高度聚焦AI相關產業，主要看準AI應用正快速擴散，產業發展逐步從第一階段的硬體基礎建設，邁向第二階段軟體與平台應用，更將進入第三階段的終端產品換機潮，有機會讓具備關鍵技術與製造優勢的台灣企業，在題材發酵與資本支出擴大過程中持續受惠。隨SpaceX、OpenAI 與 Anthropic等指標性科技公司傳出可能啟動資本市場規劃，相關產業鏈亦再度成為市場關注焦點。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。