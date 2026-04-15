四檔台股 ETF 漲逾50%

高股息ETF主打穩定現金流，對於想穩定領取股息的投資人而言有一定吸引力。有網友在PTT發文詢問，具備約6%殖利率的高股息ETF00713是否為穩定標的，以及是否應在台股高點停利0050，引發熱烈討論。多數網友認為，當前多頭市場下，高股息吸引力下降，而0050則以長期成長為主，是否停利也成為爭論焦點。

2026-04-16 08:08