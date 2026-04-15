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四檔台股 ETF 漲逾50%

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

美伊達成和平協議的預期升溫，風險情緒改善帶動科技股反彈，半導體族群表現強勢。在台積電等大型權值股領軍之下，電子類股全面上攻，資金動能明顯回流，推升台股近日屢刷歷史新高。統計今年來至14日為止，有四檔台股ETF戰績逾50%。

統計至14日，持續受惠大盤創高，台股ETF同步受益，60檔收盤價改寫新高。其中，富邦台灣半導體ETF（00892）淨值再創新高，今年以來績效達52.79%，穩居台股ETF表現冠軍；此外，群益臺灣加權正2、元大台灣50正2、國泰臺灣加權正2亦繳出逾50%的亮眼報酬，顯示市場資金高度集中於科技與半導體主軸。

富邦台灣半導體近期漲幅領先同業，除受惠股王與股后權值股支撐外，更透過配置高成長的測試介面與IC設計服務族群，搭配獨家GPA（毛利／資產）篩選，鎖定具備高資本效率的半導體公司，形成「股王＋股后＋高成長族群」攻守兼備組合，強化整體投資效率。

00892經理人陳双吉表示，近期市場資金明顯回流AI與高效能運算（HPC）供應鏈，半導體族群再度成為盤面核心主流。隨AI算力需求爆發，先進製程與高速傳輸規格升級，帶動矽智財（IP）產業速崛起，相關企業營運動能顯著提升。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台積電 元大 半導體

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