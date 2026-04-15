主動式市值 ETF 錢景亮 統一投信：AI 產業迎向高成長 長線趨勢不變

結合市值投資與主動選股的主動式市值ETF受到投資人青睞，統一投信昨（15）日公布，統一台股升級50主動式ETF（00403A）將於4月22日開募。在台股將挑戰37,000點時進場，是否會買在高點？統一投信表示，AI處於剛開始成長階段，台股仍有高點可期。

統一投信總經理董永寬表示，台股的結構已經改變 ，除了護國神山，在台積電持續擴增產能，以及加速設備的國產化，其供應鏈已培育出很多「小台積電」。並且在AI的帶動下，產業競爭力已經升級，資本市場因此能買到好標的，造就了更多的千金股，募資及招募人才也更容易，形成好的正向循環。

統一投信副總經理尤文毅分析，在AI發展過程中，美國與台灣乃是相輔相成，台股與美股方向一致，尤以費半指數最為接近。3月底以前，有關AI泡沫、高油價、關稅等問題，許多人擔心降息循環可能變成升息循環，導致股市的修正。但4月以來，市場的看法又轉回降息循環，費半指數V轉，漲勢凌厲。接下來台股、美股都進入財報公布的旺季，可望釋出更多正面訊息。預料AI產業在未來三至五年，都還在高成長，長線趨勢不變，看好AI市場與台股未來走勢。

統一台股升級50主動式ETF擬任經理人張哲瑋指出，AI促動台灣產業結構華麗轉身，半導體與電子零組件已是台股最重要的兩大命脈。因此，00403A預計以半導體產業作為核心配置，占比約為45%；第二大板塊，則是台灣出口主力之一的電子零組件產業，預計配置比重約20%；並搭配其他電子、電腦及周邊，和通訊網路等產業。另一方面，隨著台股投資價值與日攀升，資產管理業務蓬勃發展，金融保險業獲利可期，也將納入00403A配置組合。

統一投信指出，統一台股升級50主動式ETF 將以市值前50大企業為核心基底，並以第51至200大企業作為增強主要選股池。由於市值前50大企業具有高影響力及高流動性，適合作為投資基石。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。